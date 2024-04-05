Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kakang Rudianto Dipanggil Timnas Indonesia U-23 untuk Gantikan Justin Hubner yang Absen di Piala Asia U-23 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |17:17 WIB
Kakang Rudianto Dipanggil Timnas Indonesia U-23 untuk Gantikan Justin Hubner yang Absen di Piala Asia U-23 2024
Pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto dipanggil untuk TC Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagaram/kakangrudianto33)
A
A
A

DUBAI - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong memanggil Kakang Rudianto dari Persib Bandung untuk menjalani pemusatan latihan (TC) jelang Piala Asia U-23 2024. Kakang dipanggil usai Justin Hubner, Alfeandra Dewangga, hingga Elkan Baggott dipastikan absen memperkuat Garuda Muda.

“Shin Tae-yong memanggil Kakang Rudianto dari Persib Bandung untuk menambah amunisi skuad Garuda Muda,” bunyi pernyataan PSSI dikutip dari laman resmi, Jumat (5/4/2024).

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 sedang menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama menggelar TC, Timnas Indonesia memiliki dua agenda uji coba menghadapi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Sebelumnya, PSSI telah memanggil 28 pemain. Namun, nyatanya beberapa pemain dari daftar tersebut tak bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23 karena berbagai alasan.

Justin Hubner

Beberapa pemain yang absen itu seperti Justin Hubner, Alfeandra Dewangga, hingga Nathan Tjoe-A-On. Tentunya banyaknya pemain yang absen membuat STY pusing, namun ia menegaskan Timnas Indonesia U-23 harus tetap siap.

"Memang saat ini Elkan (Baggott), Dewangga, Justin, tidak pasti bergabung. Memang kami mengalami kesulitan (dalam memanggil pemain), tapi memang harus dipersiapkan," kata Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632307/psm-makassar-dihukum-fifa-dilarang-transfer-pemain-selama-3-periode-pao.webp
PSM Makassar Dihukum FIFA, Dilarang Transfer Pemain Selama 3 Periode
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_indonesia_u_17.jpg
Timnas Indonesia U-17 TC di Dubai, Uji Kekuatan Lawan Paraguay, Afsel, dan Panama
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement