Kakang Rudianto Dipanggil Timnas Indonesia U-23 untuk Gantikan Justin Hubner yang Absen di Piala Asia U-23 2024

DUBAI - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong memanggil Kakang Rudianto dari Persib Bandung untuk menjalani pemusatan latihan (TC) jelang Piala Asia U-23 2024. Kakang dipanggil usai Justin Hubner, Alfeandra Dewangga, hingga Elkan Baggott dipastikan absen memperkuat Garuda Muda.

“Shin Tae-yong memanggil Kakang Rudianto dari Persib Bandung untuk menambah amunisi skuad Garuda Muda,” bunyi pernyataan PSSI dikutip dari laman resmi, Jumat (5/4/2024).

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 sedang menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama menggelar TC, Timnas Indonesia memiliki dua agenda uji coba menghadapi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Sebelumnya, PSSI telah memanggil 28 pemain. Namun, nyatanya beberapa pemain dari daftar tersebut tak bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23 karena berbagai alasan.

Beberapa pemain yang absen itu seperti Justin Hubner, Alfeandra Dewangga, hingga Nathan Tjoe-A-On. Tentunya banyaknya pemain yang absen membuat STY pusing, namun ia menegaskan Timnas Indonesia U-23 harus tetap siap.

"Memang saat ini Elkan (Baggott), Dewangga, Justin, tidak pasti bergabung. Memang kami mengalami kesulitan (dalam memanggil pemain), tapi memang harus dipersiapkan," kata Shin Tae-yong.