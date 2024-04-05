Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Thom Haye, Sosok WNI Ini yang Jadi Pencetak Gol Pertama Indonesia di Liga Eredivisie

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |12:16 WIB
Bukan Thom Haye, Sosok WNI Ini yang Jadi Pencetak Gol Pertama Indonesia di Liga Eredivisie
Thom Haye cetak gol di laga SC Heerenveen vs FC Twente. (Foto: SC Heerenveen)
A
A
A

BUKAN Thom Haye, ternyata WNI inilah yang jadi pencetak gol pertama Indonesia di Liga Utama Belanda, Eredivisie. Seperti diketahui, gelandang naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Thom Haye baru saja menjadi juru selamat bagi timnya, SC Heerenveen, di laga pekan ke-28 Eredivisie musim 2023-2024 menghadapi FC Twente.

Bertanding di Stadion Abe Lenstra, Kamis 4 Maret 2024 dini hari WIB, Thom Haye membawa SC Heerenveen terhindar dari kekalahan. Di awal babak pertama, SC heerenveen langsung kebobolan dua gol oleh aksi Ricky Van Wolfswinkel dan Daan Roots di menit ke-11 dan 13.

Thom Haye

De Super Friezen sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 berkat gol dari Ion Nicolaescu. Namun sayang, FC Twente kembali memperlebar jarak setelah Robin Propper mencetak gol.

Beruntungnya, sebelum turun minum, tim Thom Haye kembali memperkecil ketertinggalan. Kali ini, Ousmane Sahraoui yang mencatatkan namanya di papan skor.

Di babak kedua, SC Heerenveen berusaha untuk menyamakan kedudukan. Hilal itu pun muncul saat wasit memberikan mereka hadiah penalti pada menit ke-57. Thom Haye yang menjadi eksekutor sukses mengonversikannya menjadi gol sekaligus menghindarkan timnya dari kekalahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632393/klub-basket-hangtuah-jakarta-resmi-dipimpin-harryadin-mahardika-gzc.webp
Klub Basket Hangtuah Jakarta Resmi Dipimpin Harryadin Mahardika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_inggris.jpg
Inggris Tim Eropa Pertama Lolos Piala Dunia 2026, Ronaldo Cs Tertahan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement