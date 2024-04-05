Bukan Thom Haye, Sosok WNI Ini yang Jadi Pencetak Gol Pertama Indonesia di Liga Eredivisie

BUKAN Thom Haye, ternyata WNI inilah yang jadi pencetak gol pertama Indonesia di Liga Utama Belanda, Eredivisie. Seperti diketahui, gelandang naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Thom Haye baru saja menjadi juru selamat bagi timnya, SC Heerenveen, di laga pekan ke-28 Eredivisie musim 2023-2024 menghadapi FC Twente.

Bertanding di Stadion Abe Lenstra, Kamis 4 Maret 2024 dini hari WIB, Thom Haye membawa SC Heerenveen terhindar dari kekalahan. Di awal babak pertama, SC heerenveen langsung kebobolan dua gol oleh aksi Ricky Van Wolfswinkel dan Daan Roots di menit ke-11 dan 13.

De Super Friezen sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 berkat gol dari Ion Nicolaescu. Namun sayang, FC Twente kembali memperlebar jarak setelah Robin Propper mencetak gol.

Beruntungnya, sebelum turun minum, tim Thom Haye kembali memperkecil ketertinggalan. Kali ini, Ousmane Sahraoui yang mencatatkan namanya di papan skor.

Di babak kedua, SC Heerenveen berusaha untuk menyamakan kedudukan. Hilal itu pun muncul saat wasit memberikan mereka hadiah penalti pada menit ke-57. Thom Haye yang menjadi eksekutor sukses mengonversikannya menjadi gol sekaligus menghindarkan timnya dari kekalahan.