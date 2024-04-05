Timnas Malaysia U-23 Lebih Kuat ketimbang Timnas Qatar U-23, Pertanda Timnas Indonesia Menang atas Tuan Rumah Piala Asia U-23 2024?

Timnas Malaysia U-23 hanya kalah 1-2 dari Timnas China U-23 jelang Piala Asia U-23 2024.

TIMNAS Malaysia U-23 disinyalir lebih kuat ketimbang Timnas Qatar U-23. Apakah ini pertanda Timnas Indonesia U-23 bakal menang atas Timnas Qatar U-23 sekaligus meraih tiga poin di laga perdana Grup A Piala Asia U-23 2024 pada Senin, 15 April 2024 pukul 22.30 WIB?

Di luar tuan rumah, Timnas Malaysia U-23 merupakan negara pertama yang tiba di Qatar jelang mengarungi Piala Asia U-23 2024. Setelah sekira satu minggu berada di Qatar, skuad Harimau Muda –julukan Timnas Malaysia U-23– akhirnya melakoni laga uji coba semalam.

Timnas Malaysia U-23 kalah 1-2 dari China U-23.

Bersua Timnas China U-23, Timnas Malaysia U-23 tumbang 1-2 dari sang lawan. Jika Timnas China U-23 tidak mendapatkan penalti di menit 85, skor akhir adalah 1-1.

Apa yang dicapai Timnas Malaysia U-23 jauh lebih baik ketimbang tuan rumah Piala Asia U-23 2024, Timnas Qatar U-23. Sekadar diketahui pada Rabu 3 April 2024 malam WIB, Qatar U-23 juga bertemu China U-23.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Qatar U-23 tumbang 0-2 dari China U-23. Hasil ini sekaligus memperpanjang hasil buruk Qatar U-23 jelang Piala Asia U-23 2024.

Dalam lima laga uji coba terakhir, Qatar U-23 hanya mendapatkan satu menang, satu imbang dan tiga kalah. Bahkan kemenangan terakhir Qatar U-23 tersaji lima bulan lalu ketika mereka menang 1-0 atas Yordania U-23.