HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelar Rapat Exco PSSI, Zainudin Amali: Tidak Ada Pembahasan Kontrak Shin Tae-yong!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |05:20 WIB
Gelar Rapat Exco PSSI, Zainudin Amali: Tidak Ada Pembahasan Kontrak Shin Tae-yong!
Shin Tae-yong kala menangani Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, menyebut tak ada pembahasan soal kontrak baru Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam rapat Exco PSSI. Rapat itu hanya membahas persiapan kongres dan jadwal kompetisi Liga 1.

Sebagaimana diketahui, PSSI menggelar rapat Exco di Jakarta pada Rabu 3 April 2024. Dalam rapat tersebut, kongres PSSI diputuskan bakal dilaksanakan pada 10 Juni 2024. Pada kongres tersebut, akan dibahas pemaparan program kerja 2025 serta audit keuangan PSSI.

Shin Tae-yong

Namun pastinya, muncul pertanyaan apakah dalam rapat tersebut membahas soal nasib Shin Tae-yong. Pasalnya, kontrak pelatih asal Korea Selatan itu sebagai pelatih Timnas Indonesia akan habis pada Juni 2024.

Menanggapi hal itu, Amali hanya menyampaikan bahwa kontrak Shin Tae-yong masih sesuai dengan perjanjian yang sudah didiskusikan bersama Ketum PSSI, Erick Thohir.

"Ya, kita lihatlah, kan pak ketum sudah sampaikan ada target-target, ya jadi kita tidak bisa bicara sekarang," kata Amali saat ditemui awak media di Kemenpora RI, Kamis 4 April 2024.

Amali menegaskan bahwa dalam rapat Exco PSSI kemarin sama sekali tidak membahas perihal kontrak Shin Tae-yong. Melainkan, pembahasan terfokus pada penetapan kongres dan menyelaraskan kompetisi liga domestik dengan agenda Timnas Indonesia guna membuat Skuad Garuda terbang tinggi.

"Kemarin kita rapat Exco memang tidak bahas itu, kita bahas agenda untuk 2024-2025, kemudian persiapan kongres kita. Dan tentu yang kita harapkan bagaimana semakin padu, semakin baik timnas kita terutama di posisi-posisi yang agak kurang ya," terang Amali.

