Jelang Piala Asia U-23 2024: Ramadhan Sananta Tak Ingin Kecewakan Shin Tae-yong

DUBAI – Ramadhan Sananta terus mematangkan persiapan selama pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. Sananta ingi bekerja lebih keras guna membayar kepercayaan yang diberikan dari pelatih Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia U-23 saat ini sedang menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama TC di sana, Skuad Garuda Muda dijadwalkan akan menjalani dua laga uji coba melawan Arab Saudi pada Jumat (5/4) dan melawan Uni Emirat Arab pada Senin (8/4).

Shin terus mematangkan skuadnya sejak dimulainya TC pada Selasa (2/4). Pada hari kedua TC, Rabu (3/4), Sananta dan kolega mulai menjalani berbagai menu latihan, seperti rondo, core dan mulai memasuki taktikal untuk persiapan uji coba pertama menghadapi Arab Saudi.

Sananta sadar masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Pemain Persis Solo itu ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi andalan lini depan Timnas Indonesia U-23.

“Tentu saja saya mungkin banyak kekurangan, dan saya harus improve diri saya buat menjadi lebih baik ke depannya,” kata Sananta, dilansir dari situs resmi PSSI, Kamis (4/4/2024).

“Mungkin saya harus bekerja keras karena apa yang coach Shin (Tae-yong) mau dari saya dan pemain lain juga mungkin saya harus lebih memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti,” terangnya.