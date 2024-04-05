Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Ungkit Kemenangan Timnas Malaysia atas Timnas Indonesia Beberapa Tahun Lalu, Netizen: Skor Tahun Jebot Diposting!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |05:10 WIB
Momen ketika Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Timnas Malaysia di SUGBK pada 2019. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

BANYAK masyarakat Malaysia yang disinyalir kesal dengan meroketnya performa Timnas Indonesia akhir-akhir ini. Selain hampir pasti lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia juga menggeser Timnas Malaysia di ranking FIFA April 2024!

Dalam rilis ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik delapan posisi dari peringkat 142 ke 134 dunia. meroketnya ranking FIFA Timnas Indonesia tak lepas dari hasil positif yang didapat di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Timnas Vietnam.

Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)

Lantas, bagaimana dengan Malaysia? Efek kalah beruntun dari Oman, Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– turun enam posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia!

Tak sampai di situ kegetiran yang dialami masyarakat Malaysia. Akibat kalah beruntun dari Oman, mereka hampir pasti gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jika gagal menang saat tandang ke markas Kirgistan di matchday kelima Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 6 Juni 2024 malam WIB, skuad asuhan Kim Pan-gon dipastikan gagal lolos ke babak ketiga.

Di saat bersamaan, Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan tiga poin dari dua laga sisa untuk menyegel tempat di babak berikutnya.

