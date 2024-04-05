Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab PSG Susah Payah Taklukkan Rennes di Semifinal Piala Prancis 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |02:05 WIB
Penyebab PSG Susah Payah Taklukkan Rennes di Semifinal Piala Prancis 2023-2024
Laga PSG vs Rennes. (Foto: PSG)
A
A
A

PENYEBAB Paris Saint-Germain (PSG) susah payah taklukkan Rennes di semifinal Piala Prancis 2023-2024 terungkap. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengatakan timnya berusaha menampilkan permainan terbaik dalam laga tersebut. Namun, Rennes memberikan perlawanan cukup ketat untuk PSG sepanjang laga tersebut.

"Babak pertama sulit, tapi kami benar-benar mendominasi permainan,” ujar Luis Enrique, dikutip dari laman PSG, Jumat (5/4/2024).

Luis Enrique

“Kami tidak menciptakan banyak peluang. Kami mendapat hadiah penalti, tapi saya pikir babak pertama memungkinkan kami mempersulit Rennes di babak kedua dan memenangkan pertandingan," lanjutnya.

Enrique mengatakan PSG pun punya kans besar menjadi juara Piala Prancis 2023-2024. Dia nilai prestasi apa pun yang diraih nantinya pasti akan disambut hangat oleh pendukung PSG.

"Piala di negara mana pun sangatlah penting dan ini telah menjadi salah satu tujuan kami sejak awal musim," ucap Enrique.

Halaman:
1 2
      
