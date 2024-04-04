Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Semalam: SC Heerenveen vs FC Twente 3-3, PSG vs Rennes 1-0 hingga Fiorentina vs Atalanta 1-0

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |05:34 WIB
Hasil Sepakbola Semalam: SC Heerenveen vs FC Twente 3-3, PSG vs Rennes 1-0 hingga Fiorentina vs Atalanta 1-0
Thom Haye cetak gol di laga SC Heerenveen vs FC Twente. (Foto: SC Heerenveen)
A
A
A

HASIL sepakbola semalam akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia, yakni Thom Haye, SC Heerenveen, diketahui ditahan imbang FC Twente 3-3.

Ya, laga-laga seru tersaji semalam. Salah satunya ada pertemuan SC Heerenveen vs FC Twente dalam pekan ke-28 Liga Belanda 2023-2024. SC Heerenveen sendiri diketahui merupakan klub dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On.

Thom Haye

Dalam laga yang digelar di Stadion Abe Lenstra, Kamis (4/4/2024) dini hari WIB itu, Thom Haye sendiri dimainkan sejak awal laga. Sementara Nathan, dia hanya menghangatkan bangku cadangan di sepanjang laga.

Hasilnya, Thom Haye sukses tampil moncer. Dia bahkan sukses menyumbangkan satu gol lewat tendangan penalti pada menit ke-57. Sayangnya, kontribusinya itu belum cukup membawa SC Heerenveen menang. Laga berakhir dengan skor 3-3.

Kemudian, ada juga duel klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG), melawan Rennes semalam. Bermain di Stadion Parc des Princes, Kamis (4/4/2024) dini hari WIB, duel sengit tersaji di sepanjang laga itu.

PSG

PSG sendiri hanya bisa mencetak satu gol ke gawang Rennes. Gol itu tercipta lewat aksi Kylian Mbappe yang sukses memanfaatkan dengan baik umpan ciamik dari Fabian Ruiz pada menit ke-40.

Berkat gol Mbappe, PSG pun sukses PSG menang dengan skor 1-0. Ini merupakan laga seifinal Piala Liga Prancis 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
