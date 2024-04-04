Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Bandingkan Kualitas Pemain Keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia: Bagai Langit dan Bumi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |22:07 WIB
Media Malaysia Bandingkan Kualitas Pemain Keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia: Bagai Langit dan Bumi!
Thom Haye, gelandang keturunan milik Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

MEDIA Malaysia, hmetro.com.my, membandingkan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia. Mereka mengatakan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia bagaikan langit dan bumi.

Penilaian itu muncul karena semenjak diperkuat pemain-pemain keturunan, performa Timnas Indonesia menanjak. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Media Malaysia bandingkan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Malaysia. (Foto: hmetro)

(Media Malaysia bandingkan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Malaysia. (Foto: hmetro)

Selanjutnya pada Maret 2024, Timnas Indonesia ketambahan pemain-pemain keturunan top seperti Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil menang back-to-back atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia selangkah lagi mentas di babak yang diikuti 18 negara top Asia, yang mana enam negara di antaranya lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak tersebut.

“Seperti langit dan bumi. Hal itu bisa disimpulkan jika melihat latar belakang dan kemampuan pemain baru keturunan Indonesia dibandingkan dengan tim Harimau Malaya saat ini,” tulis hmetro.

“Pemain-pemain keturunan baru Indonesia saat ini merumput di Eropa, yakni Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Nathan Tjoe-A-On. Usia mereka berusia 23 hingga 29 tahun sehingga dapat digunakan Indonesia dalam jangka panjang,” lanjut media Malaysia tersebut.

Di sisi lain sejak beberapa tahun lalu, Timnas Malaysia diperkuat 11 pemain keturunan. Beberapa di antaranya adalah Matthew Davies, Corbin Ong, Natxo Insa dan Junior Eldstal dari Johor Darul Ta'zim (JDT), Brendan Gan (Selangor FC) dan Darren Lok., Stuart Wilkin (Sabah FC), Declan Lambert (KL City), David Rowley (Sri Pahang FC) dan Quentin Cheng (Selangor FC).

