5 Pemain Bintang Muslim Dunia yang Pernah Tampil di Final Liga Champions, Nomor 1 Bawa Manchester City Juara

LIMA pemain bintang muslim dunia yang pernah tampil di final Liga Champions akan dibahas Okezone. Salah satunya berhasil membawa Manchester City mengangkat trofi juara musim lalu.

Pemain yang dimaksud adalah Ilkay Gundogan. Dia berhasil membawa The Citizens meraih trofi juara usai mengalahkan Inter Milan di final. Termasuk Gundogan, siapa saja pemain bintang muslim dunia yang pernah tampil di final Liga Champions? berikut daftarnya

5. Mohamed Salah (2017-2018, 2018-2019, 2021-2022)





Pertama ada pemain andalan Liverpool, Mohamed Salah. Pemain berpaspor Mesir ini pertama kali bermain di Final Liga Champions pada 2017-2018. Sayangnya, kala itu Liverpool kalah di tangan Real Madrid 1-3.

Satu musim setelahnya, The Reds kembali menapaki partai puncak. Kali ini, skuad arahan Jurgen Klopp berhasil mengangkat trofi juara usai mengalahkan Tottenham Hotspur di partai final. Salah bersama Liverpool kembali menghadapi Real Madrid di final Liga Champions 2021-2022. Sayangnya, The Reds masih belum mampu membalaskan dendam mereka atas Los Blancos di laga tersebut.

4. Sadio Mane (2017-2018, 2018-2019, 2021-2022)





Pesepakbola muslim lain yang juga pernah bermain di final Liga Champions adalah Sadio Mane. Serupa dengan Mohamed Salah, Sadio Mane juga menjadi bagian dari Liverpool di tiga partai final Liga Champions yakni pada (2017-2018, 2018-2019, 2021-2022).

Sadio Mane memutuskan hengkang dari Liverpool menuju Bayern Munich pada 2022 lalu. Satu musim berseragam Bayern, Mane kemudian hijrah ke Arab Saudi dan bermain untuk Al Nassr.