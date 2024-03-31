Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Pelatih Timnas Italia Roberto Donadoni Disebut Tertarik Tangani Timnas Vietnam!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |14:01 WIB
Mantan Pelatih Timnas Italia Roberto Donadoni Disebut Tertarik Tangani Timnas Vietnam!
Roberto Donadoni tertarik latih Timnas Vietnam (Foto: VFF)
A
A
A

MANTAN pelatih Timnas Italia, Roberto Donadoni disebut tertarik tangani Timnas Vietnam. Kabar ini menyusul langkah VFF yang tengah mencari sosok pengganti Philippe Troussier.

Seperti diketahui, Timnas Vietnam baru saja mengakhiri kerjasama dengan Philippe Troussier menyusul kekalahan The Golden Stars dari Timnas Indonesia. Juru taktik asal Prancis itu kehilangan jabatnnya setelah Timnas Vietnam mengalami kekalahan berturut-turut dari Skuad Garuda.

Tak beberapa lama, sejumlah nama pun mulai dikaitkan bakal mengisi kursi kepelatihan Timnas Vietnam. Mulai dari Mano Polking, kembalinya Park Hang-seo hingga yang terbaru adalah Roberto Donadoni.

Kabar mengenai tertariknya Roberto Donadoni untuk menangani Vietnam dimuat salah satu media setempat, The Thao 247. Mereka mengatakan mantan pelatih Timnas Italia itu menaruh niat untuk menukangi The Golden Stars.

Sumber yang sama juga menyebut nama lain yang kemungkinan besar akan menggantikan posisi Philippe Troussier yang dipecat. Mereka adalah Akira Nishino dan Mano Polking.

"Pelatih Roberto Donadoni disebut-sebut sedang bersemangat menjadi pelatih kepala timnas Vietnam saat ini. Selain Pak Donadoni, pelatih Akira Nishino, pelatih Mano Polking... juga memperhatikan posisi ini," tulis The Thao247.

Halaman:
1 2
      
