HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Main Penuh, FC Dallas Kalah Tipis 1-2 dari Austin di Pekan Keenam MLS 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |10:00 WIB
Maarten Paes Main Penuh, FC Dallas Kalah Tipis 1-2 dari Austin di Pekan Keenam MLS 2024
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: Reuters)
A
A
A

CALON kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, bermain penuh saat timnya, FC Dallas, berhadapan dengan Austin di pekan ke-6 Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Sayangnya, Maarten Paes gagal membawa timnya menang karena kalah tipis 1-2.

Laga tersebut berlangsung di Q2 Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Minggu (31/3/2023) pagi WIB. FC Dallas unggul lebih dulu lewat aksi Eugene Ansah (51’). Namun, gawang Maarten Paes harus kebobolan dua kali setelah itu.

Maarten Paes

Gol-gol untuk Austin dicetak oleh Julio Cascante (54’), dan Diego Rubio (70’). Kekalahan ini membuat FC Dallas kini mendekam di posisi ke-12 klasemen sementara Wilayah Barat MLS 2024.

The Hoops -julukan FC Dallas- baru mengumpulkan tiga poin dari lima pertandingan mereka. Ini merupakan kekalahan keempat bagi FC Dallas dari enam pertandingan.

Selanjutnya, FC Dallas akan bersua dengan St Louis. Laga itu akan digelar CITYPARK, Missouri, Amerika Serikat, Minggu 7 April 2024.

Sementara itu, Maarten Paes sendiri saat ini masih dalam proses naturalisasi untuk mendapat status warga negara Indonesia (WNI). Proses naturalisasi pemain berusia 25 tahun itu terhambat karena tidak bisa memenuhi syarat artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi.

Saat ini, PSSI tengah mengurus masalah ini hingga sampai ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Dikabarkan, proses naturalisasi ini akan berjalan lama karena banyak tahap yang harus dilewati.

