Penyebab Penyerang FC Utrecht Ole Romeny Belum Bersedia Perkuat Timnas Indonesia

Ole Romeny jadi salah satu pemain keturunan yang ramai dikaitkan ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)

PENYEBAB penyerang FC Utrecht, Ole Romeny, belum bersedia perkuat Timnas Indonesia terungkap. Dia mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih Timnas Indonesia.

Ya, nama Ole Romeny jadi sorotan belakangan ini karena diketahui memiliki darah Indonesia. Dia pun dikabarkan jadi pemain keturunan lainnya yang diincar untuk dinaturalisasi agar membela Timnas Indonesia.

Ole Romeny sendiri musim ini membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Tetapi, ia baru mencetak satu gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti.

Sebelumnya, Ole Romeny jadi pemain andalan di FC Emmen. Musim lalu, di klub itu pun, dia bisa mengemas 11 gol pada ajang Liga 1 Belanda.

Tak ayal, sosok Ole Romeny jadi incaran karena bisa jadi andalan di lini depan Timnas Indonesia. Ole Romeny pun blak-blakan mengaku sudah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membela Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan di channel YouTube VoetbalPrimeur.

“Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI (Erick Thohir). Sebuah kehormatan bagi saya,” ujar Ole Romeny, mengutip dari channel YouTube VoetbalPrimeur, Minggu (31/3/2024).

“Pembicaraan dilakukan melalui facetime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat Timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya,” lanjutnya.

Tetapi, Ole Romeny ternyata masih belum bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu merasa terlalu cepat baginya untuk mengambil keputusan itu saat ini.

“Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana,” jelas Ole Romeny.