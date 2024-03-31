Advertisement
LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024 Ditunda Sementara, Arema FC Atur Ulang Program Tim

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |14:21 WIB
Liga 1 2023-2024 Ditunda Sementara, Arema FC Atur Ulang Program Tim
Arema FC kala berlaga. (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG – Ajang Liga 1 2023-2024 resmi ditunda sementara oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB). Penundaan ini berdampak kepada sejumlah tim, tak terkecuali Arema FC, yang akan mengatur ulang program yang telah disusun.

Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas, menuturkan pihaknya menghormati keputusan penundaan yang dilakukan oleh operator liga. Karena itu, tim kebanggaan masyarakat Malang ini pun juga menyesuaikan dan mengatur ulang jadwal yang sudah direncanakan.

Arema FC

“Ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, termasuk program tim yang sebelumnya sudah disusun. Jadi, semuanya harus kita susun ulang," ungkap Wiebie Dwi Andriyas, melalui keterangan tertulisnya, pada Minggu (31/3/2024) di Malang.

Nantinya, program yang sudah disusun bakal disesuaikan rentang waktunya dengan penundaan kompetisi. Tetapi, pengaturan ulang itu tak membuat latihan diliburkan.

"Disesuaikan pada rentang yang sudah ditentukan berdasarkan surat penundaan yang masuk pada klub,” lanjutnya.

Wiebie berharap, penundaan tersebut tidak mengurangi fokus Arema FC. Sebab, mereka menargetkan hasil manis di sisa di kompetisi Liga 1 2023-2024.



      
