Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xavi Hernandez Ancam Real Madrid Usai Barcelona Menang 1-0 atas Las Palmas

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |13:10 WIB
Xavi Hernandez Ancam Real Madrid Usai Barcelona Menang 1-0 atas Las Palmas
Para pemain Barcelona kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, bereaksi atas kemenangan timnya dari Las Palmas dalam laga pekan ke-30 Liga Spanyol 2023-2024. Menurutnya, kemenangan Barcelona ini telah memberi ancaman kepada Real Madrid dalam perebutan gelar Liga Spanyol 2023-2023.

Barcelona sukses mengalahkan Las Palmas di Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spanyol pada Minggu (31/3/2024) dini hari WIB. Main dominan, Blaugrana -julukan Barcelona- hanya mampu menceploskan satu gol.

Barcelona vs Las Palmas

Gol tunggal itu dicatatkan melalui tandukkan Raphinha (59’) yang memanfaatkan umpan manis Joao Felix. Kemenangan ini membuat Blaugrana hanya berjarak lima poin dari Real Madrid yang sudah mengoleksi 72 poin.

Namun, Los Blancos -julukan Real Madrid- tercatat belum bermain pada pekan ini. Pasukan Carlo Ancelotti akan berhadapan dengan Athletic Bilbao di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol pada Senin 1 April 2024 pukul 02.00 WIB.

Selepas pertandingan melawan Las Palmas, Xavi mengatakan kemenangan ini menjadi bentuk ancaman kepada Real Madrid. Namun demikian, Xavi memahami bahwa mereka harus berharap Los Blancos terpeleset.

"Kami harus menang terlebih dahulu di Cádiz, kami memiliki perang yang bagus. Kami harus menunggu, memikirkan diri kami sendiri. Kami ingin bersaing di Liga melawan Real Madrid, tapi itu tidak bergantung pada kami,” ujar Xavi dinukil dari Marca, Minggu (31/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630539/tbk-sport-festival-2025-segera-bergulir-sajikan-tantangan-baru-untuk-pecinta-sepeda-pzy.webp
TBK Sport Festival 2025 Segera Bergulir, Sajikan Tantangan Baru untuk Pecinta Sepeda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement