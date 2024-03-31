Xavi Hernandez Ancam Real Madrid Usai Barcelona Menang 1-0 atas Las Palmas

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, bereaksi atas kemenangan timnya dari Las Palmas dalam laga pekan ke-30 Liga Spanyol 2023-2024. Menurutnya, kemenangan Barcelona ini telah memberi ancaman kepada Real Madrid dalam perebutan gelar Liga Spanyol 2023-2023.

Barcelona sukses mengalahkan Las Palmas di Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spanyol pada Minggu (31/3/2024) dini hari WIB. Main dominan, Blaugrana -julukan Barcelona- hanya mampu menceploskan satu gol.

Gol tunggal itu dicatatkan melalui tandukkan Raphinha (59’) yang memanfaatkan umpan manis Joao Felix. Kemenangan ini membuat Blaugrana hanya berjarak lima poin dari Real Madrid yang sudah mengoleksi 72 poin.

Namun, Los Blancos -julukan Real Madrid- tercatat belum bermain pada pekan ini. Pasukan Carlo Ancelotti akan berhadapan dengan Athletic Bilbao di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol pada Senin 1 April 2024 pukul 02.00 WIB.

Selepas pertandingan melawan Las Palmas, Xavi mengatakan kemenangan ini menjadi bentuk ancaman kepada Real Madrid. Namun demikian, Xavi memahami bahwa mereka harus berharap Los Blancos terpeleset.

"Kami harus menang terlebih dahulu di Cádiz, kami memiliki perang yang bagus. Kami harus menunggu, memikirkan diri kami sendiri. Kami ingin bersaing di Liga melawan Real Madrid, tapi itu tidak bergantung pada kami,” ujar Xavi dinukil dari Marca, Minggu (31/3/2024).