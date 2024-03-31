Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Brentford vs Manchester United: Tak Banyak Ciptakan Peluang, Setan Merah Tertahan 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |03:56 WIB
Hasil Babak Pertama Brentford vs Manchester United: Tak Banyak Ciptakan Peluang, Setan Merah Tertahan 0-0
Man United ditahan Brentford 0-0 di babak pertama. (Foto: Reuters)
BRENTFORD Manchester United harus puas menutup babak pertama dengan skor 0-0 saat bertamu ke markas Brentford di pekan ke-30 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (31/3/2024) dini hari WIB. Bermain di Gtech Community Stadium, Brentford, tim berjuluk Setan Merah itu tampak kesulitan untuk menyerang.

Ya, bermain di kandang lawan ternyata membuat Man United kesulitan. Mereka sejatinya menguasai jalannya pertandingan, hingga mencatatkan nyaris 60 persen penguasaan bola.

Hanya saja, tim asuhan Erik Ten Hag itu kesulitan untuk menciptakan peluang. Selama 45 menit pertama itu, Man United hanya mampu menciptakan tiga peluang dan hanya satu saja yang tepat ke gawang lawan.

Sedangkan Brentford mampu menciptakan 14 peluang, walau memang hanya satu yang shot on goal. Data tersebut membuktikan Brentford lebih banyak mengancam gawang Man United.

Brentford vs Manchester United

Tentunya Erik Ten Hag harus bergerak cepat membenah Man United jika ingin membalikkan keadaan di babak kedua. Jika tidak ada peluang tim tuan rumah akan menjebol gawang Setan Merah yang memang sudah berkali-kali diserang.

