Timnas Indonesia Dijagokan Juara Piala AFF 2024, Ini Penyebabnya!

TIMNAS Indonesia dijagokan juara Piala AFF 2024. Pengamat sepakbola, Ryan Walters, lalu memberi alasan di balik pendapat tersebut.

Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB, di Stadion My Dinh. Itu merupakan kemenangan kedua Timnas Indonesia atas The Golden Star Warriors secara beruntun.

Bahkan, jika ditarik mundur ke Piala Asia 2023, maka Indonesia sudah tiga kali menang melawan Vietnam. Ini merupakan perbaikan rekor pertemuan setelah anak-anak Negeri Paman Ho tak terkalahkan dari Tim Merah Putih pada periode 2017-2022 di semua kompetisi.

Dua kemenangan itu langsung membuat Walters berani menjagokan Timnas Indonesia akan juara Piala AFF 2024. Sebab, anak asuh Shin Tae-yong tampil tidak terlalu kuat tapi bisa meraih dua hasil positif secara beruntun.

"Indonesia punya skuad yang bagus dan kandidat juara Piala AFF tahun ini," tukas Walters, mengutip dari VNExpress, Sabtu (30/3/2024).

"Namun, mereka tidak terlalu kuat (saat ini), sehingga bisa menang dua pertandingan secara beruntun," tukas pria berusia 40 tahun itu.