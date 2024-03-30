Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dijagokan Juara Piala AFF 2024, Ini Penyebabnya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |14:07 WIB
Timnas Indonesia Dijagokan Juara Piala AFF 2024, Ini Penyebabnya!
Timnas Indonesia dijagokan juara Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia dijagokan juara Piala AFF 2024. Pengamat sepakbola, Ryan Walters, lalu memberi alasan di balik pendapat tersebut.

Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas Timnas Vietnam pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB, di Stadion My Dinh. Itu merupakan kemenangan kedua Timnas Indonesia atas The Golden Star Warriors secara beruntun.

Ramadhan Sananta menutup kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Timnas Vietnam (Foto: PSSI)

Bahkan, jika ditarik mundur ke Piala Asia 2023, maka Indonesia sudah tiga kali menang melawan Vietnam. Ini merupakan perbaikan rekor pertemuan setelah anak-anak Negeri Paman Ho tak terkalahkan dari Tim Merah Putih pada periode 2017-2022 di semua kompetisi.

Dua kemenangan itu langsung membuat Walters berani menjagokan Timnas Indonesia akan juara Piala AFF 2024. Sebab, anak asuh Shin Tae-yong tampil tidak terlalu kuat tapi bisa meraih dua hasil positif secara beruntun.

"Indonesia punya skuad yang bagus dan kandidat juara Piala AFF tahun ini," tukas Walters, mengutip dari VNExpress, Sabtu (30/3/2024).

"Namun, mereka tidak terlalu kuat (saat ini), sehingga bisa menang dua pertandingan secara beruntun," tukas pria berusia 40 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/51/3108554/timnas_australia-IjbX_large.jpg
Tony Popovic Senang jika Timnas Australia Tampil di Piala AFF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/51/3088749/jadwal-lengkap-timnas-putri-indonesia-di-piala-aff-wanita-2024-mulai-main-hari-ini-lBVm2KVqYW.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Putri Indonesia di Piala AFF Wanita 2024: Mulai Main Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/51/3006757/breaking-news-solo-surabaya-resmi-jadi-tuan-rumah-piala-aff-u-16-dan-u-19-2024-iqcpd9wOQN.jpeg
Breaking News: Solo-Surabaya Resmi Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-16 dan U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/51/2969891/timnas-kirgistan-niat-main-di-piala-aff-fans-timnas-indonesia-siap-sambut-joel-kojo-c4vnVHjY0E.jpg
Timnas Kirgistan Niat Main di Piala AFF, Fans Timnas Indonesia Siap Sambut Joel Kojo!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.webp
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement