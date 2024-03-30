Park Hang-seo Disebut Mundur dari Timnas Vietnam karena Takut Timnas Indonesia yang Diperkuat Banyak Pemain Naturalisasi?

PARK Hang-seo disebut mundur dari Timnas Vietnam karena takut Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi? Tentu saja tidak demikian menurut mantan pemain Nguyen Manh Dung.

Kontrak Park sejatinya habis pada 30 Januari 2023. Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) kemudian memutuskan untuk tidak memperpanjang ikatan kerja sama itu setelah mendengarkan keinginan sang pelatih.

Lalu, VFF menunjuk Philippe Troussier sebagai pengganti. Pelatih asal Prancis itu dikontrak hingga Juli 2026 tetapi kontraknya diputus lebih cepat usai kalah 0-3 dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menurut Manh Dung, kemunduran yang dialami Timnas Vietnam sebetulnya sudah terlihat sejak akhir masa kepemimpinan Park. Periode emas yang dialami pada 2018-2022 mulai memudar.

"Tepat sejak masa kepemimpinan Park berakhir, tim Vietnam sudah mengalami banyak kegagalan," papar Manh Dung, mengutip dari Lao Dong, Sabtu (30/3/2024).

"Saya merasa pemain-pemain senior di bawah asuhan Park Hang-seo mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan dan tidak lagi berada di level seharusnya," imbuh mantan pelatih Timnas Vietnam itu.