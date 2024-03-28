Timnas Vietnam Akan Seleksi Calon Pelatih Baru, Ada Nama Alexandre Polking hingga Park Hang-seo

Timnas Vietnam akan segera mencari calon pelatih baru dalam waktu dekat (Foto: VFF)

HANOI – Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) menyatakan akan ada seleksi ketat untuk calon pelatih baru. Sejumlah nama mulai dari Alexandre ‘Mano’ Polking hingga Park Hang-seo masuk dalam radar calon pelatih baru Timnas Vietnam.

Timnas Vietnam saat ini mengalami kekosongan kursi kepelatihan setelah berpisah dengan Philippe Troussier. Pelatih asal Prancis dan VFF sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih awal usai dua kekalahan dari Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Alhasil, VFF sekarang sedang sibuk mencari pelatih anyar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Troussier. Sejumlah nama beken digadang-gadang akan menjadi juru formasi anyar The Golden Star -julukan Timnas Vietnam-

Diantaranya ada mantan pelatih Thailand, Alexandre ‘Mano’ Polking hingga eks juru taktik Vietnam terdahulu, Park Hang-seo. Selain itu, ada beberapa pelatih klub seperti Velizar Popov (Thanh Hoa FC), Chu Dinh Nghiem (Hai Pong FC), hingga pelatih tim muda Vietnam, Hoang Anh Tuan.

Diantara nama-nama tersebut, Mano Polking dan Park Hang-seo menjadi unggulan mengingat keduanya berstatus tanpa klub atau sedang menganggur. Mengenai pelatih baru, seorang petinggi VFF masih belum bisa memberikan keterangan resmi.

“Kami tidak menutup kemungkinan apapun (untuk pelatih baru), yang penting tim Vietnam perlu diperkuat dan stabilisasi psikologi pemain untuk bisa menangani 2 laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia dengan baik,” kata petinggi itu, dikutip dari Soha VN, Kamis (28/3/2024).