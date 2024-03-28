Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Akan Seleksi Calon Pelatih Baru, Ada Nama Alexandre Polking hingga Park Hang-seo

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |18:05 WIB
Timnas Vietnam Akan Seleksi Calon Pelatih Baru, Ada Nama Alexandre Polking hingga Park Hang-seo
Timnas Vietnam akan segera mencari calon pelatih baru dalam waktu dekat (Foto: VFF)
A
A
A

HANOI – Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) menyatakan akan ada seleksi ketat untuk calon pelatih baru. Sejumlah nama mulai dari Alexandre ‘Mano’ Polking hingga Park Hang-seo masuk dalam radar calon pelatih baru Timnas Vietnam.

Timnas Vietnam saat ini mengalami kekosongan kursi kepelatihan setelah berpisah dengan Philippe Troussier. Pelatih asal Prancis dan VFF sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih awal usai dua kekalahan dari Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Alhasil, VFF sekarang sedang sibuk mencari pelatih anyar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Troussier. Sejumlah nama beken digadang-gadang akan menjadi juru formasi anyar The Golden Star -julukan Timnas Vietnam-

Diantaranya ada mantan pelatih Thailand, Alexandre ‘Mano’ Polking hingga eks juru taktik Vietnam terdahulu, Park Hang-seo. Selain itu, ada beberapa pelatih klub seperti Velizar Popov (Thanh Hoa FC), Chu Dinh Nghiem (Hai Pong FC), hingga pelatih tim muda Vietnam, Hoang Anh Tuan.

Diantara nama-nama tersebut, Mano Polking dan Park Hang-seo menjadi unggulan mengingat keduanya berstatus tanpa klub atau sedang menganggur. Mengenai pelatih baru, seorang petinggi VFF masih belum bisa memberikan keterangan resmi.

“Kami tidak menutup kemungkinan apapun (untuk pelatih baru), yang penting tim Vietnam perlu diperkuat dan stabilisasi psikologi pemain untuk bisa menangani 2 laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia dengan baik,” kata petinggi itu, dikutip dari Soha VN, Kamis (28/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174200/simak_adu_gaji_marselino_ferdinan_dengan_pratama_arhan-2CrR_large.jpg
Adu Gaji Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Siapa Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174189/simak_adu_harga_pasaran_pemain_termahal_arab_saudi_firas_al_buraikan_dengan_jay_idzes-GfKn_large.jpg
Adu Harga Pasaran Pemain Termahal Arab Saudi Firas Al-Buraikan dengan Jay Idzes, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1629143/blacksteel-fc-papuacetak-kemenangan-perdana-di-pfl-20252026-usai-taklukkan-nanzaby-fc-41-bov.webp
Blacksteel FC PapuaÂ Cetak Kemenangan Perdana di PFL 2025/2026 usai Taklukkan Nanzaby FC 4â1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Viral, Ole Romeny Jelaskan Keakrabannya dengan Striker Liverpool Hugo Ekitike
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement