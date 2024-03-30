Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Jadi Bintang Pilihan AFC di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Usai Gemilang di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |07:48 WIB
Jay Idzes Jadi Bintang Pilihan AFC di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Usai Gemilang di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAY Idzes ditunjuk jadi bintang pilihan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bek Timnas Indonesia itu terpilih usai berhasil menunjukkan penampilan apik dalam dua laga Timnas Indonesia versus Vietnam.

Ya, Jay Idzes merupakan pemain yang baru saja bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu melakukan debutnya pada pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jay Idzes

Dalam laga debutnya, Jay mampu mengantar Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Kemudian, Jay juga kembali membawa skuad Garuda mengalahkan The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- 3-0 di My Dinh National Stadium, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024.

Menariknya, Jay juga menyumbang satu gol melalui tandukkan pada pertandingan kedua. Dua pertandingan ini sudah cukup untuk membuat pemain Venezia itu terpilih menjadi bintang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175500/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-Q3V1_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Krusial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175499/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-AWNY_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda di Dasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175498/hitung_hitungan_peluang_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_setelah_kalah_2_3_dari_arab_saudi_saudinten-klAF_large.jpg
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Setelah Kalah 2-3 dari Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175497/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-Vyf4_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Sengit, Skuad Garuda Kalah Tipis 2-3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630231/timnas-indonesia-memimpin-10-atas-arab-saudi-lewat-gol-kevin-diks-htm.webp
Timnas Indonesia Memimpin 1-0 atas Arab Saudi Lewat Gol Kevin Diks
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement