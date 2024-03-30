Jay Idzes Jadi Bintang Pilihan AFC di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Usai Gemilang di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam

JAY Idzes ditunjuk jadi bintang pilihan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bek Timnas Indonesia itu terpilih usai berhasil menunjukkan penampilan apik dalam dua laga Timnas Indonesia versus Vietnam.

Ya, Jay Idzes merupakan pemain yang baru saja bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu melakukan debutnya pada pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam laga debutnya, Jay mampu mengantar Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Kemudian, Jay juga kembali membawa skuad Garuda mengalahkan The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- 3-0 di My Dinh National Stadium, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024.

Menariknya, Jay juga menyumbang satu gol melalui tandukkan pada pertandingan kedua. Dua pertandingan ini sudah cukup untuk membuat pemain Venezia itu terpilih menjadi bintang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.