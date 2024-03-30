Hasil Babak Pertama Bali United vs Persija Jakarta: Berjalan Sengit, Skor Masih 0-0

GIANYAR – Pertandingan Bali United vs Persija Jakarta di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 berjalan sengit di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu (30/3/2024) malam WIB. Alhasil, dalam 45 menit pertama skor tak masih 0-0.

Bali United sebagai tim tuan rumah pun belum mampu memanfaatkan keuntungan mereka main di kandang. Persija pun tampak kesulitan memecah lini pertahanan Serdadu Tridatu yang tampil solid di paruh pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Baik Bali United dan Persija saling jual beli serangan kendati belum ada yang menciptakan peluang terbaiknya.

Macan Kemayoran -julukan Persija- mendapat peluangnya di menit ke-15 lewat tendangan Marko Simic yang masih bisa ditepis Adilson Maringa. Pertandingan berjalan cukup sengit karena Serdadu Tridatu -julukan Bali United- juga kerap menebar ancaman ke gawang Persija.

Hingga laga memasuki menit ke-30, belum ada gol yang mampu dicetak kedua kesebelasan. Bali United nyaris mencetak gol keunggulannya lewat tendangan Jefferson Asis yang masih bisa ditepis Andritany Ardhiyasa di menit ke-37.