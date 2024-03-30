Marko Simic On Fire, Bali United Waspadai Lini Serang Persija Jakarta

GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mewaspadai Marko Simic jelang melawan Persija Jakarta. Pasalnya, striker asal Kroasia itu sedang dalam performa terbaiknya bersama Macan Kemayoran.

Serdadu Tridatu akan menjamu Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (30/3/2024) pukul 20.30 WIB. Laga ini merupakan laga pekan ke-30 Liga 1 2023-2024.

Jelang bentrokan tersebut. Teco mewanti-wanti anak asuhnya akan ancaman yang diberikan oleh Simic. Pasalnya, ia tahu betul kelebihan dari bomber berusia 36 tahun itu karena pernah bekerja sama di Persija.

“Simic pernah kerja sama dengan saya di Persija. Pemain punya naluri gol dan finishing sangat bagus. Kami harus punya fokus bertahan yang bagus untuk bisa marking dia (Simic),” kata Teco, dilansir dari situs resmi Bali United, Sabtu (30/3/2024).

Apalagi, Simic mampu mengemas enam gol dalam empat laga terakhir yang dimainkan Persija. Tentunya para pemain Serdadu Tridatu wajib mewaspadai ketajaman eks striker Timnas Kroasia U-20 tersebut.

Meski produktif dalam urusan mencetak gol, Teco tidak ingin anak asuhnya terpaku pada Simic seorang. Selain itu, juru taktik asal Brasil itu juga sudah menyiapkan strategi khusus dalam meredam serangan Macan Kemayoran.