HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United vs Persija Jakarta, Thomas Doll Optimistis Bawa Pulang 3 Poin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |15:32 WIB
Bali United vs Persija Jakarta, Thomas Doll Optimistis Bawa Pulang 3 Poin
Thomas Doll optimistis Persija Jakarta curi poin di markas Bali United (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

GIANYAR – Persija Jakarta akan menghadapi Bali United pada pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menargetkan poin penuh pada laga tersebut.

Persija akan menyambangi markas Serdadu Tridatu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (30/3/2024) pukul 20.30 WIB. Laga yang cukup penting bagi kedua kesebelasan, terkhusus Macan Kemayoran guna mendongkrak posisi di papan klasemen.

Persija Jakarta vs Persik Kediri (Foto: Instagram/@persija)

Pelatih Thomas Doll menekankan kepada anak asuhnya untuk berkonsentrasi penuh pada laga tersebut. Pasalnya, ia mengincar poin penuh di markas Bali United.

“Saya katakan kepada pemain perlu konsentrasi tinggi untuk melawan Bali United. Tim saya mempunyai peluang untuk mencuri poin dari tim tuan rumah,” tutur Doll, dilansir dari situs resmi Persija Jakarta, Sabtu (30/3/2024).

Lebih lanjut, eks pelatih Borussia Dortmund ini sangat senang karena tiga pemainnya yang baru melaksanakan tugas negara bersama Timnas Indonesia dalam kondisi bugar. Tiga pemain tersebut adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, dan Dony Tri Pamungkas.

“Saya bersyukur Ridho, Ferarri dan Dony kembali dari Timnas dalam kondisi bugar,” tukas pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
