Bali United vs Persija Jakarta: Bidik 3 Poin, Stefano Cugurra Berharap Suporter Serdadu Tridatu Padati Stadion

GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, memastikan kemenangan jadi target timnya saat menghadapi Persija Jakarta di laga ke-30 Liga 1 2023-2024. Demi memuluskan langkah mencapai target itu, pelatih yang akrab disapa Teco itu pun berharap suporter Serdadu Tridatu -julukan Bali United- bisa memadati stadion.

Stefano Cugurra mengatakan Bali United sudah melakukan persiapan bagus jelang melawan Persija. Pasalnya, ia menyadari lima laga tersisa di Liga 1 2023-2024 sangat penting untuk bisa mendapatkan satu tempat di Championship Series.

“Persiapan tim sejauh ini baik karena pemain punya konsentrasi di latihan,” ujar Stefano Cugurra, dikutip dari laman resmi Bali United, Sabtu (30/3/2024).

“Kami punya 5 laga penting di sisa pekan kali ini, tetapi laga terdekat adalah menghadapi Persija. Suporter juga datang di latihan kami buat beri dukungan dan mudah-mudahan besok stadion penuh dengan suporter berikan dukungan buat kami untuk meraih tiga poin kemenangan,” lanjutnya.

Meski bakal mendapat banyak dukungan dari suporter Bali United, Stefano Cugurra tak ingin menganggap remeh Persija Jakarta. Ia pun memastikan Bali United akan bekerja keras, meski tampil di kandang sendiri.

“Kami respek dengan tim yang punya sejarah di liga Indonesia. Saya sudah pernah kerja dua tahun di sana (Persija). Saya mengetahui suporter Jakmania sangat fanatik dan ada beberapa pemain pernah kerja dengan saya punya kualitas bagus,” terang Teco.

“Intinya kami akan kerja keras di laga besok malam untuk dapat hasil positif,” lanjutnya.