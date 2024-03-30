Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi ke Liga 2, Pelatih Curhat Sulit Bangkitkan Mental Pemain

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |04:05 WIB
Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi ke Liga 2, Pelatih Curhat Sulit Bangkitkan Mental Pemain
Para pemain Persikabo 1973. (Foto: Persikabo 1973)
A
A
A

KEDIRI Persikabo 1973 dipastikan menjadi tim pertama yang terdegradasi dari Liga 1 2023-2024. Kepastian itu didapat usai mereka kena bantai oleh Persik Kediri dengan skor 5-2 dalam laga pekan ke-30.

Pelatih Persikabo, Djajang Nurdjaman, pun menilai dirinya sulit untuk membangkitkan mental para pemainnya yang sudah lama tak merasakan kemenangan. Alhasil, Persikabo pun tak mampu menghindari degradasi dan menelan kekalahan telak.

Persikabo 1973

Bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis 28 Maret 2024 malam WIB, Laskar Padjadjaran -julukan Persikabo- tak mampu menahan keganasan tuan rumah. Striker Persik, Flavio Silva memborong lima gol sekaligus.

Gol itu tercipta masing pada menit 14, 19, 34, 43, dan 81. Sementara itu, dua gol tim tamu dikoleksi Yandi Sofyan pada menit 45+1 (pen) dan 64.

Djanur -sapaan Djajang- pun menilai timnya tampil sangat memalukan melawan Persik, terutama di babak pertama. Empat gol yang tercipta di paruh pertama berawal dari kesalahan-kesalahan yang dibuat para pemainnya.

"Pertandingan hari ini hasilnya sangat tidak kami inginkan, kami kalah telak. Empat gol di babak pertama saya pikir ini memalukan, apalagi tiga gol yang mereka buat semua kesalahan pemain kami," kata Djanur, dilansir dari laman resmi PT LIB, Sabtu (30/3/2024).

Halaman:
1 2
      
