HOME BOLA LIGA ITALIA

Paul Pogba Diskors, Juventus Berikan Nomor Punggung 10 ke Kenan Yildiz

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:40 WIB
Paul Pogba Diskors, Juventus Berikan Nomor Punggung 10 ke Kenan Yildiz
Juventus ingin memberikan nomor punggung 10 ke Kenan Yildiz (Foto: Instagram/@kenanyildiz_official)
A
A
A

TURIN – Juventus dilaporkan telah menyiapkan pengganti pemilik nomor punggung 10 yang sebelumnya dikenakan Paul Pogba. Kabarnya, nomor ikonik itu bakal diberikan kepada wonderkid asal Turki Kenan Yildiz.

Sebagaimana diketahui, Pogba mendapatkan larangan bermain selama empat tahun. Hukuman itu diberikan setelah pria asal Prancis itu terbukti memakai doping.

Paul Pogba

Alhasil, masa depan Pogba dengan Bianconeri sangat tidak pasti. Namun, kemungkinan besar Juventus bakal memutus kontraknya.

Menurut laporan Football Italia, Sabtu (30/3/2024), Juventus dilaporkan telah memutuskan bakal memberikan nomor punggung 10 milik Pogba kepada Yildiz. Mereka ingin menawarkan nomor punggung ikonik itu dalam negosiasi kontrak yang segera dimulai.

Kontrak pemain Timnas Turki itu saat ini senilai 300 ribu Euro (setara Rp51, 3 miliar) per tahun. Sementara, jangka waktunya baru akan berakhir pada Juni 2027.

Halaman:
1 2
      
