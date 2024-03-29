Gagal Kalahkan Brasil saat Timnas Spanyol Tengah Tampil Superior, Luis De La Fuente Emosi

MADRID – Tim Nasional (Timnas) Spanyol gagal mengalahkan Brasil dalam laga uji coba yang berlangsung pada Rabu 27 Maret 2024 dini hari WIB kemarin. Melihat hasil itu, pelatih Timnas Spanyol, Luis De La Fuente pun emosi sekaligus kecewa, sebab sejatinya dalam permainan tersebut pasukannya bermain apik, bahkan lebih superior ketimbajg Brasil.

Timnas Spanyol tepatnya ditahan Brasil 3-3 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- yang bermain dominan berhasil mencetak gol via Rodri (12’ (P), 87’ (P)), dan Dani Olmo (36’).

Sementara, Brasil membalaskan tiga gol itu lewat Rodrygo (40’), Endrick (50’), dan Lucas Paqueta (90+6’ (P)). Hasil imbang ini membuat La Furia Roja gagal menang dalam dua pertandingan di FIFA Matchday Maret 2024. Sebelumnya, mereka ditekuk Kolombia (0-1) pada Sabtu (23/3/2024) lalu.

Usai pertandingan melawan Brasil, De La Fuente merasa kecewa dengan para pemainnya yang gagal menyempurnakan dominasi mereka. Dalam laga tersebut, La Furia Roja memang berhasil mencatatkan 59 persen penguasaan bola serta melepas 19 tembakkan.

“Itu membuat saya marah kita tidak bisa memenangkan pertandingan ketika kita dalam keadaan superior,” ujar De La Fuente dikutip dari akun X resmi Timnas Spanyol, Jumat (29/3/2024).