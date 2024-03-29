Rafael Struick Terciduk Makan Mie Instan saat Terbang dari Indonesia ke Vietnam, Banyak yang Membela!

PENYERANG Timnas Indonesia, Rafael Struick, terciduk makan mie instan saat terbang dari Indonesia ke Vietnam pada Senin, 25 Maret 2024. Apa yang dilakukan Rafael Struick mendapat kecaman, salah satunya dari akun fanbase Timnas Indonesia, @garudarevolution.football.

“Rafael tertangkap kamera sedang makan mie instan dalam perjalanan dari Indonesia ke Vietnam. Jelas ini tidak bisa dibenarkan walaupun dalam keadaan sedang sakit, Rafael adalah pemain profesional yang bersiap untuk pertandingan besar,” tulis akun @garudarevolution.football.

(Rafael Struick dikritik karena makan mie instan. (Foto: Instagram/@garudarevolution.football)

Akun di atas mencoba fair dalam memandang kasus ini. Mereka tidak mau dipandang pilih kasih karena dalam pikirannya, mengonsumsi mie instan tidak baik bagi seorang atlet. Sebelumnya jelang turun di Piala Asia 2023, pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman juga kedapatan mengonsumsi mie instan.

“Sama halnya dengan Witan, hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh PSSI dan Shin Tae-yong. Tidak ada perbedaan perlakuan antara pemain lokal maupun keturunan, sama sekali tidak ada perbedaan,” lanjut akun di atas.

Akun X @labiebsadat, Mencoba memberi klarifikasi terkait apa yang sedang ramai di media sosial. Ia mengatakan Rafael Struick mau tak mau mengonsumsi mie instan karena pilihan makanan di penerbangan Indonesia-Vietnam sangatlah minim.

“Ini video diambil di atas penerbangan CGK - Hanoi berdurasi 4 jam 20 menit. Kebetulan saat itu tidak banyak pilihan makanan yang available yang disiapkan maskapai. Kondisi Rafael saat itu tidak optimal (tangannya panas pas jabatan tangan) tapi dirinya ingin bermain di My Dinh,” tulis akun @labiebsadat.