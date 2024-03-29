Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Presiden Real Madrid, Jose Mourinho Batal Jadi Pelatih Timnas Portugal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |01:01 WIB
Gara-Gara Presiden Real Madrid, Jose Mourinho Batal Jadi Pelatih Timnas Portugal
Jose Mourinho pernah batal melatih Timnas Portugal karena ditahan oleh Presiden Real Madrid, Florentino Perez. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH berjuluk The Special One, Jose Mourinho mengaku nyaris menjadi pelatih Tim Nasional (Timnas) Portugal kala masih menangani Real Madrid. Namun, kesempatan itu tak bisa ia ambil karena tak mendapatkan izin dari Presiden Madrid, Florentino Perez.

Jose Mourinho merupakan salah satu pelatih terhebat di dunia, karena pernah menangani beberapa klub top yakni Real Madrid, Manchester United, Inter Milan hingga Chelsea. Bahkan, ia sempat mendapatkan penghargaan pelatih terbaik di dunia pada 2003, 2004, 2009, dan 2011.

Namun, Jose Mourinho sedang berstatus tanpa klub sejak awal 2024 usai dipecat dari AS Roma. Sebab, The Special One dianggap gagal mengangkat performa klub asal Ibu Kota Italia tersebut.

Di tengah masa istirahatnya itu, Jose Mourinho mengaku sempat mendapatkan tawaran melatih Timnas Portugal sebanyak dua kali. Namun, ia menolak tawaran pertama karena tak mendapatkan izin dari Florentino Perez.

Jose Mourinho

"Saya memiliki kesempatan untuk menjadi pelatih Portugal dua kali. Pertama kali ketika saya masih di Real Madrid, tetapi Florentino mengatakan kepada saya, 'tidak ada kesempatan," kata Jose Mourinho dikutip dari Tribal Football, Jumat (29/3/2024).

Jose Mourinho pun menjelaskan tawaran kedua datang saat menjadi pelatih AS Roma. Meski harus didepak dari Giallorossi -julukan AS Roma, tetapi ia mengaku tak menyesal dengan keputusannya kembali menolak melatih Portugal.

Halaman:
1 2
      
