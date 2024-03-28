5 Pemain Timnas Indonesia yang Balas Sindiran Pemain Timnas Vietnam, Nomor 1 Paling Menohok!

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang balas sindiran pedas pemain Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang membalas sindiran pemain Timnas Vietnam akan diulas Okezone. Sebelum Timnas Indonesia bersua Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, dua pemain Golden Star Warriors, Do Duy Manh dan Doan Van Hau, melempar psywar.

Do Duy Manh mengatakan bingung bakal menghadapi Timnas Indonesia atau Belanda, merujuk kepada banyaknya pemain berdarah Belanda di skuad Garuda. Sementara itu, Doan Van Hau meremehkan kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang disebutnya hanya level Asia Tenggara.

Setelah itu, sejumlah pemain Timnas Indonesia melepaskan sindiran kepada pemain Timnas Vietnam. Lantas, siapa saja pemain Timnas Indonesia yang melepaskan sindiran kepada pemain Timnas Vietnam?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang balas sindiran pemain Timnas Vietnam:

5. Witan Sulaeman





Dalam wawancara yang digelar 17 Maret 2024, Witan Sulaeman merespons ucapan Do Duy Manh. Ia mengatakan tak membeda-bedakan pemain naturalisasi dan lokal, mengingat semuanya berhak membela Timnas Indonesia.

“Kalau saya pribadi, semua pemain di sini sama. Kami pemain Indonesia, kami rakyat Indonesia. Kami berhak membela Indonesia enggak ada perbedaan antara naturalisasi atau lokal,” kata Witan Sulaeman.

“Mereka (pemain naturalisasi) berhak membela Timnas Indonesia, mengingat mereka memiliki darah dan paspor Indonesia. Sah-sah saja mereka membela Timnas Indonesia,” lanjut pemain milik Bhayangkara FC ini.

4. Sandy Walsh





Sandy Walsh menegaskan apa yang disampaikan pemain Timnas Vietnam kepada pemain naturalisasi Timnas Indonesia merupakan bentuk iri mereka kepada skuad Garuda. Sebab, di skuad Timnas Indonesia saat ini banyak diperkuat pemain-pemain yang merumput di Eropa.

“Mereka (Vietnam) iri karena banyak pemain kami yang bermain di Eropa. Satu hal yang pasti, kami punya darah Indonesia. Kami semura orang Indonesia dan kami menjadi perwakilan negara ini,” kata Sandy Walsh dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK.