Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika Diperkuat 6 Pemain Keturunan Tambahan

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |12:56 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika Diperkuat 6 Pemain Keturunan Tambahan
Kevin Diks bisa mengisi line up Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat 6 pemain keturunan tambahan akan diulas Okezone. Skuad asuhan Shin Tae-yong selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang atas Timnas Vietnam di matchday ketiga dan keempat.

Timnas Indonesia hanya perlu memenangkan satu dari dua laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk mengamankan tempat di babak selanjutnya. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menjamu Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Timnas Indonesia

Secara peluang, kesempatan Timnas Indonesia ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mencapai 70 persen, alias sangat besar. Jika nantinya lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia tak bisa bersantai. Sebab, mereka akan dihadapkan dengan tim-tim top Asia.

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara (juara dan runner-up Grup A hingga I di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia). Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya diisi enam negara.

Tim yang finis di posisi satu dan dua masing-masing grup dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di peringkat tiga dan empat harus melanjutkan perjuangan mereka di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Demi melaju mulus ke Piala Dunia 2026, atau setidaknya melanjutkan perjuangan di babak keempat, Timnas Indonesia praktis membutuhkan pemain keturunan tambahan. Menurut penelusuran Okezone, ada enam pemain keturunan berkualitas yang dapat ditambahkan ke skuad Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175053/timnas_indonesia_terima_nasib_laga_melawan_arab_saudi_dipimpin_ahmad_al_ali_pssi-XF7I_large.jpg
Respons PSSI Setelah AFC Tolak Protes soal Wasit Kuwait Ahmad Al Ali yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175022/patrick_kluivert_akan_mencoret_6_pemain_jelang_lawan_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_pssi-Iuh2_large.jpg
Patrick Kluivert Coret Jordi Amat hingga 5 Pemain Lain Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175013/jadwal_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_keempat_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_live_di_rcti_afc-OtlF_large.jpg
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Wajib Menang, Garuda, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175004/media_arab_saudi_sebut_ole_romeny_jadi_marselino_ferdinan_jelang_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-2jbl_large.jpg
Media Arab Saudi Salah Sebut Ole Romeny Jadi Marselino Ferdinan Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629417/bangga-rizki-juniansyah-raih-dua-medali-emas-di-kejuaraan-dunia-angkat-besi-2025-uyz.webp
Bangga, Rizki Juniansyah Raih Dua Medali Emas di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/03/facundo_garces.jpg
FIFA Bocorkan ke Publik Bukti Pemalsuan Dokumen Naturalisasi 7 Pemain Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement