Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika Diperkuat 6 Pemain Keturunan Tambahan

PREDIKSI line up Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat 6 pemain keturunan tambahan akan diulas Okezone. Skuad asuhan Shin Tae-yong selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang atas Timnas Vietnam di matchday ketiga dan keempat.

Timnas Indonesia hanya perlu memenangkan satu dari dua laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk mengamankan tempat di babak selanjutnya. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menjamu Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Secara peluang, kesempatan Timnas Indonesia ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mencapai 70 persen, alias sangat besar. Jika nantinya lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia tak bisa bersantai. Sebab, mereka akan dihadapkan dengan tim-tim top Asia.

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara (juara dan runner-up Grup A hingga I di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia). Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya diisi enam negara.

Tim yang finis di posisi satu dan dua masing-masing grup dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di peringkat tiga dan empat harus melanjutkan perjuangan mereka di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Demi melaju mulus ke Piala Dunia 2026, atau setidaknya melanjutkan perjuangan di babak keempat, Timnas Indonesia praktis membutuhkan pemain keturunan tambahan. Menurut penelusuran Okezone, ada enam pemain keturunan berkualitas yang dapat ditambahkan ke skuad Timnas Indonesia.