Fokus Persiapkan Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong Tak Bisa Jumpa Klub Liga 1 Bahas Pemanggilan Pemain

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong mengonfirmasi tak bisa berjumpa perwakilan klub Liga 1 untuk bahas pemanggilan pemain. Hal itu dikarenakan Shin Tae-yong sudah harus langsung fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U-23 yang akan tampil di Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Ya, Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung pada 11 April sampai 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama dengan tim tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia.

Jelang turnamen itu, Shin Tae-yong mengakui tidak bisa berjumpa dengan tim-tim Liga 1 untuk saat ini. Hal itu dikarenakan, dirinya dihadapkan jadwal lanjutan bersama Timnas Indonesia U-23, di mana awal April nanti harus pemusatan latihan (TC) di Uni Emirat Arab (UEA).

"Mungkin tidak bisa bertemu satu-satu ya, apalagi Timnas sudah ada jadwal," kata Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip Kamis (28/3/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan mungkin PSSI yang akan melakukan komunikasi dengan perwakilan klub terkait hal tersebut. Sebelumnya, PSSI pun menghapus regulasi bawah klub diwajibkan memainkan pemain U-23 sejak awal laga Liga 1.

"Jadi, harus ada komunikasi dengan PSSI," sambung Shin Tae-yong.