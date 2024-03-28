Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Filipina Optimistis Singkirkan Timnas Indonesia dan Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:09 WIB
Pelatih Timnas Filipina Optimistis Singkirkan Timnas Indonesia dan Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfient. (Foto: Instagram/phifootballfederation)
A
A
A

MANILA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Filipina, Tom Saintfient, optimis mampu singkirkan Timnas Indonesia dan lolos ke babak ketiga Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya kans Filipina mewujudkan hal tersebut terbilang besar karena The Azkals –julukan Timnas Filipina– masih bisa mengumpulkan enam poin tambahan lagi.

Sebagai informasi, sejatinya saat ini Filipina tengah terjerembab di dasar klasemen sementara Grup F Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Filipina pun baru saja kehilangan kesempatan mendapatkan tiga poin penting saat menyambut Irak di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Selasa 26 Maret 2024 kemarin.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Filipina justru tumbang dengan skor telak 0-5. Hasil itu membuat Filipina kini menempati posisi keempat di Grup F dengan satu poin saja.

Menariknya, meski menjadi juru kunci di Grup F, Saintfient masih yakin Filipina bisa lolos dengan finis sebagai runner-up. Hal itu memang bisa saja terjadi andai Filipina mampu melibas dua laga sisa dengan kemenangan.

Timnas Filipina vs Timnas Irak

Kedua laga itu adalah ketika Filipina bertandang ke markas Vietnam dan juga Timnas Indonesia. Bagi Saintfient, Filipina mampu memenangkan dua laga tersebut dan mengumpulkan 7 poin.

Jika skenario itu terjadi, Timnas Indonesia dan Filipina akan memiliki 7 poin juga. Namun, Saintfient menegaskan di Kualifikasi Piala Asia 2024 menerapkan sistem head-to-head, sehingga jika poinnya sama dengan Garuda, maka Filipina akan diunggulkan.

Halaman:
1 2
      
