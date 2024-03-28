Kalahkan Arema FC, Paul Munster: Persebaya Surabaya Beruntung Punya Dua Kiper Terbaik di Indonesia

KEMENANGAN Persebaya Surabaya atas Arema FC di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 tidak terlepas dari sosok Andhika Ramadhani. Kiper 25 tahun itu menjadi pahlawan usai menggagalkan tendangan penalti Dedik Setiawan menit 63.

Bahkan sepanjang pertandingan pesepakbola berusia 25 tahun ini berhasil menggagalkan sejumlah peluang Arema FC. Dika, sapaan akrabnya berhasil menciptakan clean-sheet atau tidak kebobolan dalam dua laga terakhir.

Sebelumnya di laga melawan Madura United, Andhika juga menunjukkan penyelamatan terbaiknya hingga mencatatkan clean sheet. Total di musim 2023 - 2024, dari 18 kali penampilannya dengan Persebaya, ia meraih 7 kali clean-sheet.

Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster pun memuji Dika setinggi langit. Paul mengaku beruntung memiliki dua penjaga gawang terbaik di Indonesia dalam satu tim. Ya Andhika Ramadhani memang notabenenya hanya pemain pelapis dari Ernando Ari Sutaryadi, yang juga menjadi penjaga gawang utama Timnas Indonesia.

"Ini adalah kompetisi kita sendiri, kita punya dua pemain dua kiper yang bagus di Indonesia. Dan momen ini sebenarnya kesempatan Andika untuk memperlihatkan, dan lagi-lagi kita mendapatkan clean sheet," ucap Paul Munster.

Sementara itu, Andhika Ramadhani menyebut, kegemilangannya merupakan hasil dari pembelajaran dari kesalahan - kesalahan yang terus ia lakukan. Makanya ia begitu bersyukur bisa membantu tim meraih kemenangan, dengan perfoma terbaiknya.