HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kabar Baik, FIFA Konfirmasi Wasit Liga 1 Siap Gunakan VAR

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |09:58 WIB
Kabar Baik, FIFA Konfirmasi Wasit Liga 1 Siap Gunakan VAR
FIFA konfirmasi wasit Liga 1 sudah dibekali pemahaman dan siap menjalankan VAR. (Foto: PSSI)
TANGERANG – Instruktur Video Assitant Referee (VAR) dari FIFA, Subkhiddin Mohammad, mengonfirmasi wasit-wasit Liga 1 sudah siap untuk menggunakan teknologi VAR tersebut. Hal itu jelas menjadi sebuah kabar baik karena penggunakan VAR di Liga 1 makin dekat untuk direalisasikan.

Persiapan penggunaan VAR di Liga 1 telah memasuki pelatihan fase terakhir yang dilakukan pada 16-26 Maret 2024 lalu. Pelatihan wasit dalam pengunaan VAR dilangsungkan di Indomilk Arena, Tangerang, dengan sejumlah partai uji coba antara tiga tim akademi, yakni Farmel FC, Benteng Muda Indonesia Football Academy (BMIFA), dan Remci FC.

"Ini adalah final assesment untuk menilai kemampuan, kebolehan, dan kapabilitas bagaimana mereka (wasit) berkomunikasi di dalam Video Operating Room (VOR) bersama dengan wasit di lapangan," ucap Subkhiddin di Indomilk Arena, Tangerang, Kamis (28/3/2024).

"Mereka (wasit) sudah siap. Hanya kita perlu berhati-hati karena memerlukan konfirmasi supaya mereka benar siap, agar tak mengganggu jalannya laga," lanjutnya.

Teknologi VAR bakal hiasi pertandingan Liga 1 (Cikal Bintang/MPI)

Instruktur asal Malaysia itu berharap tidak ada kendala saat VAR digunakan nantinya di Liga 1. Dia tak ingin penonton menunggu terlalu lama pada saat wasit melakukan pengecekan menggunakan VAR.

