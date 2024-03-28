Bhayangkara FC Jalani Misi Sulit di Markas Persib Bandung

BANDUNG - Caretaker Bhayangkara FC, Emral Abus, mengakui pihaknya menghadapi misi sulit dalam lawatan ke markas Persib Bandung di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Ia memandang Maung Bandung tetaplah tim kuat meski akan tampil tanpa beberapa pemain.

Persib terancam tak bisa menurunkan sejumlah pemain. Dedi Kusnandar tidak bisa diturunkan karena terkena hukuman akumulasi kartu. Sementara itu, Marc Klok harus menjalani pemulihan cedera tendon achilles.

Selain itu, Kevin Ray Mendoza, Edo Febriansah, dan Rachmat Irianto, baru tiba di Bandung setelah menjalankan tugas bersama negaranya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi ini tentu menjadi ujian kedalaman skuad di kubu tuan rumah.

Menurut Emral, kedalaman skuad Persib akan menjadi pembeda di pertandingan nanti. Belum lagi, anak asuh Bojan Hodak tengah garang di Liga 1 2023-2024.

“Kedalaman tim-nya sama saja antara pemain inti dan pemain cadangan. Kemudian Persib berada di urutan kedua klasemen sementara, top skor juga berada di Persib Bandung 27 kali main, 21 gol luar biasa,” kata Emral dalam konferensi pers di Stadion si Jalak Harupat, dikutip pada Kamis (28/3/2024).

Meski demikian, Emral memastikan kedatangan Bhayangkara FC ke markas Persib bukan untuk menyerah. Ia menyebut timnya memiliki target untuk bisa mencuri poin, minimal imbang.

“Dan hal itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kami melihat pemain siap untuk itu walau pun kami tidak turun dengan pemain penuh seperti Matias Mier yang akumulasi kartu kuning. Juga kemudian pemain kami ada yang cedera, namun pemain yang lain siap untuk menggantikan posisi itu,” terang Emral.

“Dan hal ini sudah kami eksperimen di beberapa pertandingan. Beberapa pemain asing dan lokal pun bisa menunjukkan kualitas yang sama. Malah bisa berhati-hati untuk tim lain, untuk melihatkan penampilan terbaiknya,” tambah pria berusia 58 tahun itu.

Emral pun menyadari peluang Bhayangkara FC untuk lolos dari zona degradasi sangat berat. Namun, pasukan The Guardians akan tetap berusaha memaksimalkan kesempatan di lima laga sisa ini.