HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tanpa 4 Pemain Kunci Hadapi Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |03:26 WIB
Persib Bandung Tanpa 4 Pemain Kunci Hadapi Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menuturkan empat pemain setidaknya absen lawan Bhayangkara FC (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan, ada empat pemain andalannya belum bisa dipastikan bermain melawan Bhayangkara FC di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Hal itu membuat kepalanya sedikit pusing.

Edo Febriansah dan Rachmat Irianto baru tiba di Bandung setelah tugasnya bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berakhir pada Rabu 27 Maret 2024. Sementara itu, Marc Klok dan Ryan Kurnia dibekap cedera serta David da Silva disebutnya masih sakit.

David da Silva membuka keunggulan Persib Bandung atas Barito Putera 1-0 (Foto: Persib Bandung/Susanto Nurhadi Permana)

“Marc (Klok) cedera dan mendapat akumulasi kartu kuning. Dedi (Kusnandar) terkena kartu merah, David (da Silva) masih sakit," ungkap Hodak dalam konferensi pers di Graha Persib Bandung, Kota Bandung, dikutip Kamis (28/3/2024).

"Ryan Kurnia juga kemungkinan masih cedera dan ini adalah pemain yang tidak akan tampil. Jadi tentu saya harus banyak mengubah komposisi pemain,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Hodak membenarkan Bhayangkara FC berada di posisi kedua terbawah di papan klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Ia bahkan yakin The Guardians bakal terdegradasi dari kasta teratas.

“Karena saya yakin tim lain (pesaing di papan bawah) akan mendapatkan beberapa poin. Bhayangkara kecil kemungkinan untuk bertahan dan karena itu, mereka tidak akan mendapatkan tekanan. Saya yakin ini akan jadi laga yang sulit,” tutur Hodak.

Halaman:
1 2
      
