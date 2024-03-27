Persib Bandung Dirundung Masalah Jelang Hadapi Bhayangkara FC

BANDUNG - Persib Bandung dirundung masalah jelang melawan Bhayangkara FC di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 28 Maret 2024.

Permasalahan itu terjadi setelah Persib kehilangan banyak pemain dalam menghadapi lanjutan Liga 1. Sejumlah pemain bakal absen karena akumulasi kartu hingga cedera.

Dedi Kusnandar tidak bisa dimainkan karena harus menjalani hukuman akibat mendapatkan dua kartu kuning berujung merah di laga sebelumnya saat melawan Persikabo 1973. Lalu, Marc Klok masih menjalani pemulihan akibat mengalami kendala di bagian tendon achilles.

Rachmat Irianto juga absen lantaran menerima panggilan dadakan untuk membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, David da Silva tiba-tiba mengalami sakit sehingga tidak ikut latihan dalam dua hari terakhir.

“David sakit, kemarin dan hari ini (Senin-Selasa). Jadi saya tidak tahu dia akan datang atau tidak besok (Rabu). Tapi dia seharusnya sudah membaik besok,” kata pelatih Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Kota Bandung, dikutip pada Rabu (27/3/2024).

Pelatih asal Kroasia itu mengaku belum bisa memastikan David untuk turun menghadapi Bhayangkara FC nanti. Menurutnya, masih ada waktu lantaran pertandingan akan digelar dalam satu hari ke depan.