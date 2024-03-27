Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Ogah Terlena Usai Bawa Permalukan Vietnam: Perjalanan Timnas Indonesia Masih Panjang!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:40 WIB
Marselino Ferdinan Ogah Terlena Usai Bawa Permalukan Vietnam: Perjalanan Timnas Indonesia Masih Panjang!
Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI – Gelandang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, ogah terlena dengan kesuksesan timnya mempermalukan Timnas Vietnam di laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menyebut perjalanan Timnas Indonesia masih panjang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

Karena itu, Marselino memilih untuk terus menjaga fokus bersama Timnas Indonesia. Dengan begitu, hasil manis bisa diraih di laga-laga selanjutnya.

Marselino Ferdinan

"Puji Tuhan, bersyukur dapat tiga poin di kandang lawan sangat-sangat luar biasa. Perjalanan masih panjang dan kita harus fokus di pertandingan selanjutnya," kata Marselino Ferdinan, dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Rabu (27/3/2024).

Ya, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam di laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di My Dinh National Stadium, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
