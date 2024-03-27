Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Inggris Gagal Menang Lagi, Jude Bellingham Ambil Sisi Positif

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:42 WIB
Timnas Inggris Gagal Menang Lagi, Jude Bellingham Ambil Sisi Positif
Jude Bellingham saat Timnas Inggris menghadapi Timnas Belgia di laga uji coba (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Timnas Inggris kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Belgia di laga persahabatan. Gelandang serang Timnas Inggris, Jude Bellingham mengatakan tim serta penggemar harus bisa mengambil sisi positif dari hasil kali ini.

Timnas Inggris menahan imbang Belgia di Wembley Stadium, London, Inggris pada Rabu (27/3/2024) dini hari WIB. Rode Duivels -julukan Timnas Belgia- sempat unggul dua kali lewat gol Youri Tielemans (11’, 36’).

Namun, tim tuan rumah berhasil membalas dua gol lewat penalti Ivan Toney (17’ (P)), dan tendangan terukur dari Jude Bellingham (90+5’). Hasil imbang ini membuat The Three Lions -julukan Timnas Inggris- gagal menang dalam dua laga terakhir.

Sebelumnya, mereka dikalahkan Brasil (0-1) juga dalam laga persahabatan, Minggu (24/3/2024) lalu. Gagal meraih kemenangan lagi, Bellingham mengatakan tim dan suporter Timnas Inggris harus mengambil sisi positif dari hasil imbang ini.

“Saya menyukainya (gol). Saya tahu betapa buruknya yang akan kami alami jika kami kalah dalam dua pertandingan berturut-turut. Banyak dari pemain-pemain ini yang belum pernah bermain dengan saya sebelumnya,” kata Bellingham dikutip dari BBC Internasional, Rabu (27/3/2024).

"Kami harusnya bisa menang dengan semua peluang yang kami ciptakan. Namun ini adalah dua pertandingan yang akan memberikan manfaat baik bagi kami. Saya tahu orang-orang akan bersikap negatif tetapi kami harus mengambil sisi positifnya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
