Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Nathan Tjoe-A-On Marahi Witan Sulaeman Berkali-kali di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jadi Sorotan

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:41 WIB
Momen Nathan Tjoe-A-On Marahi Witan Sulaeman Berkali-kali di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jadi Sorotan
Nathan Tjoe-A-On beberapa kali memarahi Witan Sulaeman di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

MOMEN Nathan Tjoe-A-On memarahi Witan Sulaeman berkali-kali di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam menjadi sorotan. Netizen Tanah Air menilai apa yang dilakukan Nathan Tjoe kepada Witan sebagai hal yang lucu.

Semalam, Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualfikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion My Dinh. Secara luar biasa, Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Vietnam!

Nethan Tjoe (6) beberapa kali terlihat memarahi Witan. (Foto: PSSI)

(Nathan Tjoe (6) beberapa kali terlihat memarahi Witan. (Foto: PSSI)

Gol-gol Timnas Indonesia diciptakan Jay Idzes pada menit kesembilan, Ragnar Oratmangoen (23’) dan Ramadhan Sananta (90+8’). Dalam laga tersebut, ada satu kisah unik yang menarik perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

Nathan Tjoe beberapa kali memarahi Witan Sulaeman, atau setidaknya keduanya mengalami perdebatan. Di babak pertama, interaksi antara Nathan Tjoe dan Witan Sulaeman tak terlalu mencolok, mengingat keduanya berada di garis yang berbeda.

Baru di babak kedua, interaksi keduanya lebih sering terjadi. Hal itu karena Nathan Tjoe bertugas sebagai wing back kiri dan Witan Sulaeman beroperasi di area winger kiri.

Momen pertama kemarahan Nathan Tjoe terlihat dalam situasi lemparan ke dalam. Nathan Tjoe yang memegang bola melepaskan lemparan ke arah Witan Sulaeman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3193956/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-8jtJ_large.jpg
Penyebab John Herdman Resmi Coret Thom Haye dan Shayne Pattynama dari Skuad Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193937/john_herdman-lU8d_large.jpg
Harapan Baru Timnas Indonesia: Publik Gantungkan Asa pada Rekam Jejak John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193911/john_herdman-KctJ_large.jpg
Media Belanda Beberkan Alasan John Herdman Sosok yang Tepat untuk Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193907/john_herdman-3VHd_large.jpg
Kisah Kelam Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Hampir Kehilangan Nyawa Akibat Tindak Kekerasan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663437/media-belanda-soroti-keputusan-pssi-tunjuk-john-herdman-jadi-pelatih-timnas-indonesia-vnt.webp
Media Belanda Soroti Keputusan PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/bek_timnas_indonesia_jay_idzes_tampil_solid_saat_m.jpg
Pelatih Sassuolo Minta Jay Idzes Cs Belajar dari Kekalahan Telak Vs Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement