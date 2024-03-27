Momen Nathan Tjoe-A-On Marahi Witan Sulaeman Berkali-kali di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jadi Sorotan

Nathan Tjoe-A-On beberapa kali memarahi Witan Sulaeman di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

MOMEN Nathan Tjoe-A-On memarahi Witan Sulaeman berkali-kali di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam menjadi sorotan. Netizen Tanah Air menilai apa yang dilakukan Nathan Tjoe kepada Witan sebagai hal yang lucu.

Semalam, Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualfikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion My Dinh. Secara luar biasa, Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Vietnam!

(Nathan Tjoe (6) beberapa kali terlihat memarahi Witan. (Foto: PSSI)

Gol-gol Timnas Indonesia diciptakan Jay Idzes pada menit kesembilan, Ragnar Oratmangoen (23’) dan Ramadhan Sananta (90+8’). Dalam laga tersebut, ada satu kisah unik yang menarik perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

Nathan Tjoe beberapa kali memarahi Witan Sulaeman, atau setidaknya keduanya mengalami perdebatan. Di babak pertama, interaksi antara Nathan Tjoe dan Witan Sulaeman tak terlalu mencolok, mengingat keduanya berada di garis yang berbeda.

Baru di babak kedua, interaksi keduanya lebih sering terjadi. Hal itu karena Nathan Tjoe bertugas sebagai wing back kiri dan Witan Sulaeman beroperasi di area winger kiri.

Momen pertama kemarahan Nathan Tjoe terlihat dalam situasi lemparan ke dalam. Nathan Tjoe yang memegang bola melepaskan lemparan ke arah Witan Sulaeman.