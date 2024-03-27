Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shayne Pattynama Sindir Doan Van Hau yang Sebut Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Hanya Level Asia Tenggara

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:18 WIB
Shayne Pattynama Sindir Doan Van Hau yang Sebut Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Hanya Level Asia Tenggara
Penggawa Timnas Indnonesia, Shayne Pattynama (Foto: PSSI)
HANOI - Penggawa Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, menyindir pemain Vietnam, Doan Van Hau. Sindiran tersebut disampaikan Shayne atas komentar Van Hau yang mengatakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia hanya level Asia Tenggara.

Komentar Van Hau tadi langsung direspon Shayne di media sosial Instagram usai Timnas Indonesia menang telak atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menang tiga gol tanpa balas atas The Golden Stars pada laga tersebut.

 

"Proud Indonesian!" tulis Shayne Pattynama pada Insagram story unggahannya.

 BACA JUGA:

Shayne Pattynama sendiri tengah absen membela Timnas Indonesia karena mengalami cedera ketika berlatih bersama sang klub, KAS Eupen. Karena itu, Shin Tae-yong tidak memanggil Shayne Pattynama ke dalam daftar 28 pemain yang dipersiapkan untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 kali ini.

Kembali ke laga kontra Vietnam, Jay Idzes membuka keran gol Timnas Indonesia lewat gol cepatnya pada menit kesembilan. Ragnar Oratmangoen kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor lewat aksi brilian pada menit 23'.

