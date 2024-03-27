Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0, Ragnar Oratmangoen Puas dengan Debutnya Bersama Skuad Garuda

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |06:45 WIB
Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0, Ragnar Oratmangoen Puas dengan Debutnya Bersama Skuad Garuda
Ragnar Oratmangoen saat merayakan gol bersama para penggawa Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI – Ragnar Oratmangoen merasa puas dengan debutnya bersama Timnas Indonesia. Bukan hanya karena mencetak gol, pemain yang berposisi sebagai sayap itu merasa senang disambut dengan baik oleh skuad dan mendapatkan hasil positif dalam laga debutnya kali ini.

Ragnar Oratmangoen sukses membantu Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 di laga keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam pada Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Tiga gol untuk Skuad Garuda dicatatkan oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’). Lewat torehan satu gol, Ragnar terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan itu.

Selepas pertandingan, Ragnar mengatakan puas bisa menyumbang satu gol dan membantu Timnas Indonesia meraih hasil positif. Pemain Fortuna Sittard itu senang mendapatkan sambutan hangat dari skuad dalam laga debutnya.

“Saya sangat senang untuk berada di sini (Timnas Indonesia). Saya pikir pekan ini bagus untuk tim,” kata Ragnar dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Rabu (27/3/2024).

“Pertama kali kita bertemu itu baru untuk kita semua. Tapi akhirnya kita berkumpul dan saya pikir kita bisa berkembang sebagai tim yang bagus,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3193956/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-8jtJ_large.jpg
Penyebab John Herdman Resmi Coret Thom Haye dan Shayne Pattynama dari Skuad Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193937/john_herdman-lU8d_large.jpg
Harapan Baru Timnas Indonesia: Publik Gantungkan Asa pada Rekam Jejak John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193911/john_herdman-KctJ_large.jpg
Media Belanda Beberkan Alasan John Herdman Sosok yang Tepat untuk Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193907/john_herdman-3VHd_large.jpg
Kisah Kelam Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Hampir Kehilangan Nyawa Akibat Tindak Kekerasan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663413/hasil-malaysia-open-2026-jafarfelisha-dihentikan-wakil-tuan-rumah-pey.webp
Hasil Malaysia Open 2026: Jafar/Felisha Dihentikan Wakil Tuan Rumah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/07/piala_asia_u_23_2026.jpg
Jadwal Piala Asia U-23 2026 Hari Ini: Jepang Vs Suriah, Uzbekistan Lawan Lebanon
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement