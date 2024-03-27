Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0, Ragnar Oratmangoen Puas dengan Debutnya Bersama Skuad Garuda

HANOI – Ragnar Oratmangoen merasa puas dengan debutnya bersama Timnas Indonesia. Bukan hanya karena mencetak gol, pemain yang berposisi sebagai sayap itu merasa senang disambut dengan baik oleh skuad dan mendapatkan hasil positif dalam laga debutnya kali ini.

Ragnar Oratmangoen sukses membantu Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 di laga keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam pada Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Tiga gol untuk Skuad Garuda dicatatkan oleh Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’). Lewat torehan satu gol, Ragnar terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan itu.

Selepas pertandingan, Ragnar mengatakan puas bisa menyumbang satu gol dan membantu Timnas Indonesia meraih hasil positif. Pemain Fortuna Sittard itu senang mendapatkan sambutan hangat dari skuad dalam laga debutnya.

“Saya sangat senang untuk berada di sini (Timnas Indonesia). Saya pikir pekan ini bagus untuk tim,” kata Ragnar dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Rabu (27/3/2024).

“Pertama kali kita bertemu itu baru untuk kita semua. Tapi akhirnya kita berkumpul dan saya pikir kita bisa berkembang sebagai tim yang bagus,” sambungnya.