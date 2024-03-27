Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Debut Impresif, Ragnar Oratmangoen Terpilih sebagai Man of The Match Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jilid II

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |02:13 WIB
Debut Impresif, Ragnar Oratmangoen Terpilih sebagai <i>Man of The Match</i> Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Jilid II
Ragnar Oratmangoen terpilih sebagai Man of The Match laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

HANOI - Ragnar Oratmangoen menjalani debut manisnya pada laga Timnas Indonesia kontra Timnas Vietnam dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia bahkan didapuk sebagai pemain terbaik atau Man of The Match pada laga tersebut.

Untuk diketahui, Skuad Garuda baru saja berhasil mencuri poin penuh dengan kalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB. Tiga gol kemenangan itu dicetak Jay Idzes (9’), Ragnar (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Dalam laga tersebut, tidak hanya Ragnar saja yang menjalani debutnya melainkan Thom Haye. Keduanya benar-benar menjalani debut manis karena pemain SC Heerenveen itu sukses mencetak satu assist pada gol Idzes.

Ragnar yang menyumbang satu gol dan tampil solid, tidak bermain penuh. Pemain Fortuna Sittard itu ditarik keluar pada menit 90+4 dengan digantikan Ricky Kambuaya. Namun, pria kelahiran Belanda ini didapuk sebagai pemain terbaik pada laga tersebut.

“Ragnar Oratmangoen diumumkan terpilih menjadi Man of the Match pada pertandingan melawan Vietnam di Hanoi,” tulis akun Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Rabu (27/3/2024).

“Debut, gol, Man of the Match. Malam luar biasa bagi @0ratmangoen. Selamat, Ragnar!,” sambung unggahan itu.

Halaman:
1 2
      
