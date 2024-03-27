Jadwal Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Widodo C Putro Siapkan Strategi Khusus Taklukkan Bajul Ijo

JAWAL Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro, siapkan strategi khusus untuk taklukkan Bajul Ijo -julukan Persebaya- untuk laga tersebut. Akankah Arema FC meraih kemenangan?

Ya, Arema FC berhadapan dengan Persebaya Surabaya dalam laga lanjutan Liga 1 musim 2023-2024. Arema FC sudah menyiapkan strategi khusus, termasuk melihat kelemahan dan kelebihan calon lawannya itu. Bahkan, Singo Edan -julukan Arema FC- menyiapkan analis khusus untuk mengkaji kekuatan Persebaya.

"Kami sudah ada beberapa rekaman rekaman, dari analis. Strategi tentu pasti, kita yakin juga masing-masing tim mengevaluasi," ungkap Widodo Cahyono Putro, saat konferensi pers sebelum pertandingan.

Bagi Widodo, hal terpenting pemain-pemainnya bisa bermain lepas, berjuang maksimal, tidak kehilangan konsentrasi hingga akhir pertandingan, dan bermain sesuai instruksinya. Soal calon lawannya juga mengevaluasi permainan tim kebanggaan masyarakat Malang ini, Widodo tak merisaukannya.

"Masing-masing tim juga sudah mengevaluasi, baik ke dalam tim, maupun ke tim lawan. Jadi berharap pemain besok bermain lepas, dan tentu fight nomor satu, jangan sampai kita hilang konsentrasi," tutur Widodo.

Dengan persiapan yang ada, Widodo yakin timnya bisa meraih hasil positif meraih tiga poin di Derby Jawa Timur. Meski Arema FC sebenarnya dirugikan karena harus bermain di kandang sementara hingga tanpa penonton karena terbentur izin dari pihak keamanan Polres Gianyar, dia tetap optimis menatap laga tersebut.

"Kalau memang itu (penonton) tidak boleh dari pihak keamanan, ya kita sudah siap untuk tanpa suporter. Tapi, saya yakin tim kita juga pasti akan bermain baik, dan tentunya bisa meraih maksimal yaitu kemenangan," jelas Widodo.