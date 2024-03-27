Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Kemenangan di Putaran Pertama Bikin Persebaya Surabaya Pede Hadapi Arema FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |13:54 WIB
Liga 1 2023-2024: Kemenangan di Putaran Pertama Bikin Persebaya Surabaya Pede Hadapi Arema FC
Skuad Persebaya Surabaya di sesi latihan bersama (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya tak sabar menanti Derby Jawa Timur melawan Arema FC di Liga 1 2023-2024. Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- bahkan telah bersiap lebih dalam sepekan terakhir sebelum laga pada Rabu malam 27 Maret 2024 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali.

Pelatih Persebaya Paul Munster mengatakan, ia dan timnya telah menantikan laga melawan Arema FC. Bahkan pemain telah berlatih secara maksimal, demi meraih hasil positif yakni kemenangan di laga tandang.

"Kita sudah melalui beberapa proses. Pertandingan ini sudah kita nantikan, setiap pertandingan itu sangat penting bagi kita," kata Paul Munster, pada sesi konferensi pers sebelum pertandingan.

Ia berharap persiapan timnya bisa membuahkan hasil terbaik, termasuk salah satu kemungkinan meraih tiga poin di laga tandang melawan Arema FC. "Dan pemain juga sudah melakukan persiapan juga, kami juga sudah mempersiapkan cukup bagus untuk pertandingan besok," ucapnya.

Di sisi lain bek sayap Persebaya Surabaya Reva Adi juga mengungkapkan, timnya telah bersiap selama satu bulan terakhir untuk dua laga derby melawan Madura United dan Arema FC. Setelah sebelumnya melawan Madura United, kurang meraih hasil bagus, pertandingan melawan Arema FC jadi pembuktian para pemain.

"Kalau kami dari pemain persiapan sudah sangat bagus, hampir kurang lebih satu bulan kita melakukan persiapan, untuk melakoni laga Derby. Ini pertandingan bagus kita pemain sangat menantikan pertandingan ini," ungkap Reva Adi.

