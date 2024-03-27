Arema FC vs Persebaya Surabaya: Puasa Ramadhan Tak Halangi Persiapan Pemain

GIANYAR - Arema FC tengah dalam kondisi bagus jelang melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Pelatih Widodo Cahyono Putro menyebut persiapan berjalan baik di tengah Bulan Suci Ramadhan di mana sebagian besar pemainnya menjalankan ibadah puasa.

"Kami sudah mempersiapkan tim ini dengan baik, secara teknik, taktikal, maupun fisikal," kata Widodo, saat konferensi pers sebelum pertandingan, Rabu (27/3/2024).

Bagi pria asal Cilacap itu, puasa di bulan Ramadan yang dilaksanakan sebagian besar pemainnya, tak memengaruhi performa serta fisik. Bahkan, ia menyiasati pola latihan pada malam hari, seperti sebagian besar tim-tim di Liga 1 lainnya.

"Sebagian besar pemain berkuasa akhirnya latihan dilaksanakan malam hari. Dan puji syukur bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kami bisa meraih tiga poin di sini, dan berharap pada pemain fokus mulai hari ini untuk pertandingan besok," tutur Widodo.

Lebih lanjut, eks pelatih Persita Tangerang itu tak peduli dengan ada atau tidak adanya suporter di stadion. Ketika aturan keamanan diputuskan pertandingan tidak boleh didatangi suporter kedua tim, hal itu tak terlalu dirisaukan oleh Singo Edan.

"Sebetulnya bagi kami suporter atau penonton itu bagian dari tim kita, tapi kalau memang itu tidak boleh dari pihak keamanan ya kami sudah siap untuk tanpa suporter," tandasnya.