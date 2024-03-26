Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah Sekalipun di 2 Laga Sisa Timnas Indonesia Tetap Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Begini Syaratnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:19 WIB
Kalah Sekalipun di 2 Laga Sisa Timnas Indonesia Tetap Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Begini Syaratnya!
Timnas Indonesia di ambang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
KALAH sekalipun di 2 laga sisa, Timnas Indonesia tetap lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada syarat yang harus terpenuhi jika petaka itu (kalah di dua laga sisa) terjadi.

Timnas Indonesia baru saja mencetak kemenangan sensasional 3-0 atas tuan rumah Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Jay Idzes buka keunggulan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam. (Foto; PSSI)

(Jay Idzes buka keunggulan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam. (Foto; PSSI)

Gol-gol skuad Garuda dicetak Jay Idzes pada menit kesembilan, Ragnar Oratmangoen (23’) dan Ramadhan Sananta (90+8’). Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia kukuh di posisi kedua klasemen sementara Grup Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan tujuh angka.

Skuad asuhan Shin Tae-yong terpaut lima angka dari Irak di puncak klasemen. Singa Mesopotamia –julukan Timnas Irak– sudah dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus Piala Asia 2027.

Selain itu, Timnas Indonesia unggul empat angka dari Timnas Vietnam di tempat ketiga dan unggul enam poin dari Timnas Filipina di posisi juru kunci. Kesimpulannya, ika sanggup mempertahankan posisi ini hingga matchday keenam, skuad Garuda akan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027.

Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027? Timnas Indonesia menyegel tempat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027 jika memenangkan satu dari dua laga sisa.

