HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand vs Timnas Korea Selatan di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Son Heung-min Cetak Gol, Gajah Perang Terbantai 0-3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:37 WIB
Hasil Timnas Thailand vs Timnas Korea Selatan di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Son Heung-min Cetak Gol, Gajah Perang Terbantai 0-3
Timnas Korea Selatan menang telak 3-0 atas Timnas Thailand di Bangkok (Foto: Reuters/Chalinee Thirasupa)
BANGKOK - Hasil Timnas Thailand vs Timnas Korea Selatan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Nasional Rajamangala, Bangkok, Selasa (26/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 bagi The Taegeuk Warriors.

Tiga gol Korea Selatan masing-masing disumbang Lee Jae-sung (19'), Son Heung-min (54'), dan Park Jin-seop (82'). Dengan hasil ini, mereka semakin kukuh di puncak klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Son Heung-min beraksi di laga Timnas Thailand vs Timnas Korea Selatan (Foto: Reuters/Chalinee Thirasupa)

Jalannya Pertandingan

Bermain sebagai tim tamu, Korea Selatan langsung tancap gas. Tim berjuluk Taeguk Warriors itu kerap menebar ancaman ke gawang skuad Gajah Perang.

Korea Selatan sukses membuka keran golnya pada menit ke-19 lewat gol yang dicetak Lee Jae-Sung. Thailand pun mencoba untuk merespon gol tersebut, namun serangan yang mereka lancarkan masih terlalu polos.

Sampai laga memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta. Sementara Korea Selatan masih mendominasi jalannya pertandingan ketimbang Thailand.

Tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Korea Selatan unggul sementara atas Thailand dengan skor tipis 1-0.

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Korea Selatan masih cukup mendominasi dengan melancarkan serangan demi serangannya ke lini pertahanan Thailand.

