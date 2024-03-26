Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga ini dapat disaksikan secara live dan eksklusif di RCTI pada Selasa (26/3/2024) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini penting bagi kedua tim yang sama-sama memburu tiket lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ketiga Grup F, Timnas Indonesia duduk di posisi dua dengan empat angka, unggul satu poin dari Timnas Vietnam di tempat ketiga.

(Justin Hubner, bek kukuh milik Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Jelang laga nanti, pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier buka suara. Ia mengatakan kemenangan memang menjadi target utama timnya. Namun, paling terpenting Timnas Vietnam dapat menampilkan performa terbaik melawan Timnas Indonesia.

"Tentu saja menetapkan tujuan adalah satu hal. Para pemain juga harus menunjukan kemampuan terbaiknya. Hasil bukan didapat dari penetapan tujuan, melainkan dari performa pemain di lapangan," kata Philippe Troussier dalam konferensi pers jelang laga, Senin 25 Maret 2024.

Pelatih 69 tahun itu mengatakan Timnas Vietnam butuh kesungguhan dalam laga yang diprediksi berjalan cukup ketat tersebut. Ia meminta timnya jangan melakukan kesalahan yang bisa menguntungkan Timnas Indonesia.

"Selain disiplin dan taat aturan main, kuat dalam dual mereka juga harus bijak dan sigap dalam mengambil keputusan di lapangan. Itu akan menentukan banyak hal," ucap pelatih asal Prancis ini.