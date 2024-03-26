Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:15 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga ini dapat disaksikan secara live dan eksklusif di RCTI pada Selasa (26/3/2024) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini penting bagi kedua tim yang sama-sama memburu tiket lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ketiga Grup F, Timnas Indonesia duduk di posisi dua dengan empat angka, unggul satu poin dari Timnas Vietnam di tempat ketiga.

Justin Hubner, bek kukuh milik Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Justin Hubner, bek kukuh milik Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Jelang laga nanti, pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier buka suara. Ia mengatakan kemenangan memang menjadi target utama timnya. Namun, paling terpenting Timnas Vietnam dapat menampilkan performa terbaik melawan Timnas Indonesia.

"Tentu saja menetapkan tujuan adalah satu hal. Para pemain juga harus menunjukan kemampuan terbaiknya. Hasil bukan didapat dari penetapan tujuan, melainkan dari performa pemain di lapangan," kata Philippe Troussier dalam konferensi pers jelang laga, Senin 25 Maret 2024.

Pelatih 69 tahun itu mengatakan Timnas Vietnam butuh kesungguhan dalam laga yang diprediksi berjalan cukup ketat tersebut. Ia meminta timnya jangan melakukan kesalahan yang bisa menguntungkan Timnas Indonesia.

"Selain disiplin dan taat aturan main, kuat dalam dual mereka juga harus bijak dan sigap dalam mengambil keputusan di lapangan. Itu akan menentukan banyak hal," ucap pelatih asal Prancis ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193866/dean_james-KZEB_large.jpg
John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Dean James Masuk Radar Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193838/media_vietnam_minta_timnas_indonesia_turunkan_skuad_terbaik_di_piala_aff_2026_aldi_chandra_okezone-IdiO_large.jpg
Media Vietnam Mohon Timnas Indonesia Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF 2026: Bagaimana John Herdman dan PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193807/timnas_indonesia_berpotensi_melawan_timnas_islandia_di_fifa_series_2026-U8aP_large.jpg
John Herdman Bahagia, Timnas Indonesia Lawan Timnas Islandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193793/rafael_struick_terkena_kartu_merah_di_laga_bhayangkara_fc_vs_dewa_united_48bolaid-ltgG_large.jpg
Rafael Struick Bikin Emosi Ilija Spasojevic hingga Kartu Merah, John Herdman Tutup Pintu Comeback ke Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663269/dipecat-manchester-united-ruben-amorim-kantongi-uang-kompensasi-rp200-miliar-yjx.webp
Dipecat Manchester United, Ruben Amorim Kantongi Uang Kompensasi Rp200 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/01/22/kim_pan_gon.jpg
Dihancurkan Persib 2 Kali, Klub Malaysia Tunjuk Mantan Bos Shin Tae-yong Jadi Pelatih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement